元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。妻でモデルの畑野ひろ子（50）との“仲睦まじい”やり取りを明かす場面があった。

美肌を追求する肌オバケ軍団が集結。鈴木氏は腸活のおかげで美肌であることを明かし、「全く肌のケアしてないんですよ」と胸を張った。

子供のころから母に便を見るように言われていたことを回想。一般的に便は「バナナのような」ものが良いとし、「色は黒よりも黄色っぽい方がいい」「硬くなく、軟らかすぎず」と説明した。

「僕は良い時は50センチくらいのやつ出るんですよ」と打ち明けると、スタジオからは驚きの声が上がった。さらに、妻・畑野を呼びつけ「ちょっと見てくれ」と自慢する衝撃の行動を明かした。

妻の反応については、「最初のころはだいぶ嫌だと言っていましたけど」と前置きしたうえで、「最近では“私も負けないように大きいの出す”」と発言していることも明かした。ちなみに、自身がトイレに呼ばれることはないことも語った。

「便という字は“お便り”なので、自分からのお便りなので、成績表と思っていただくのがいいかな」と便を見ることで、体の状態を知ることにつながることを強調していた。