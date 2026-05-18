ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元放送作家・鈴木おさむ氏（54）がゲスト出演し、テレビ業界に潤沢な予算があった時代について語る場面があった。

鈴木氏は「テレビってすっげぇ金があるなって思ったのが、90年代で」とあるエピソードを語り始める。

「深夜の特番があったんですけど。俺がそのとき26歳ぐらいでめっちゃ働いてたんで、プロデューサーが“オーストラリアにロケハン行ってきなよ”って言ってくれて。3泊4日とかでもの凄い経験をさせてもらったんですけど、その番組収録しなかったからね。僕の豪華な旅行で終わったっていう。1000万以上かかってたんじゃないかな?」といい、驚かせる。

また「スマスマの企画でクイズ大会があったんだけど、テンション上げるために100万とか200万の家具を用意してたんですよ。でもSMAPが全然正解しなくて、めちゃくちゃ家具が余ったのよ」といい「俺は25歳とかだったんだけど、プロデューサーが“普段頑張ってるから、好きなヤツ持って行っていいよ”って。200万円ぐらいのソファだったんだけど“いいよ”って言われた」と告白していた。