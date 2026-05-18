子役の永尾柚乃さん（9）が日本時間16日、フランス・カンヌで開催された『JAPANESE NIGHT in Cannes 2026』で、自身の監督デビュー作について英語でスピーチしました。

■宇宙の平和を英語でスピーチ

永尾さんの監督デビュー作となるのは、映画『リタ』（2027年公開予定）。主演・脚本・編集も担当していて、このイベントで製作発表が行われました。

イベントでは、プロデューサーを務める齊藤工さん（44）からの呼び込みで、永尾さんが着物姿で登壇すると、会場からはどよめきが。そんななか、永尾さんは英語で「今現在、世界には83億人の人間がいますが、宇宙中を入れるとどれだけの人間、生物がいるのでしょうか？ 私はこの宇宙中の生物全員がみんな仲良く助け合っていきたいといつも思っています。それが『リタ』という作品です。その願いを込めて、今回この作品を作りました。ぜひ宇宙中のみなさんに見ていただきたいです」と堂々とした様子でスピーチ。映画のティザー映像も公開されました。

このイベントは、俳優でプロデューサーのMEGUMIさんが、ファウンダーを務める国際文化交流イベントで、日本映画界を代表する監督・俳優陣をはじめ、世界各国の映画関係者、メディア、各界のリーダーなどが参加しました。