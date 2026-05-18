箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は１８日、今年度の日程を更新し、第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）の予選会は１０月１８日に開催することを発表した。例年通り、１０月中旬の開催で、東京・立川市などの陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴールのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）で行われる。今年１月の第１０２回箱根駅伝で優勝した青学大をはじめ、上位１０校のシード校を除くチームがハーフマラソン上位１０人（出走は１２人以内）の合計タイムで１０枠の出場権を争う。

第１０２回箱根駅伝１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大、同１５位で７９年連続７９回目の本戦出場を目指す日体大、初出場を狙う芝浦工大など、伝統校と新興校が入り交じって、わずか１０枚の「箱根行き切符」を激しく争う。

第１０４回大会以降は、これまで５年に１回だった記念大会が４年に１回となる。出場枠は記念大会、通常大会ともに３増となり、記念大会は２６チーム（オープン参加の日本学生選抜を含む）、通常大会は２３チーム（オープン参加の関東学生連合を含む）。２１チーム（オープン参加の関東学生連合を含む）で争われる大会は今年度の第１０３回大会が最後となる。