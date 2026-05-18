１８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７』（月曜・午後９時）に、“超肌ケア”ＳＰゲストとして同局系「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）のキャスターで、元福島中央テレビの直川（のうがわ）貴博アナウンサーが出演した。

“美容男子”として同局系バラエティー「踊る！さんま御殿！！」に出演した際も個性あふれるキャラクターが話題となった直川アナ。この日のテーマ「肌ケア」に沿って、実践している肌ケアを明かした。

大切なポイントとして化粧水の「６０１円づけ」を挙げ、「まず、手のひらに化粧水を５００円玉くらい出して、優しくゆっくり浸透させる。次に１００円玉ぐらいを親指以外の指でパッティング。最後に１円玉くらいをダメ押しでつけていく」と解説。「こうすると、均一に肌に与えられるんです。こまめに３回に分けてつける」と語った。

また、「お茶とかお水をたくさん飲んだ方がいい。私は１日３リットル以上飲んでます」と話した直川アナ。月曜から金曜まで出演している「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」の生放送中でも「１リットル以上は飲む」という。「ＣＭ中とかＶＴＲ中に飲んでます。だから（３時間１０分の放送中に）２回くらいお手洗いに行っちゃうんです」と明かした。

ＭＣの上田晋也から「そんなに飲んでむくまないの？」と問われると、「むくみはマッサージで」と徹底した“美容男子”だった。