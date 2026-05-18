

日向坂46『円周率』MUSIC VIDEOサムネイル

日向坂46・17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）に収録される、五期生メンバーによる楽曲「円周率」のMusic Videoが日向坂46 Official YouTubeチャンネルで公開となった。フォーメーションが明かされていない中での公開となり、映像の中で五期生・佐藤優羽が初めてセンターを務めることが判明することとなった。

【動画】公開された日向坂46『円周率』ミュージックビデオ

MUSIC VIDEOでは効率化だけを求めた学校が舞台となっており、無機質なアンドロイドの生徒を演じる佐藤が、ほかのメンバーとの交流を通して青春の機微に触れ、徐々に感情を知っていく。抑制される佐藤の感情が溢れ、涙を流し、逃げ出した先で感情を爆発させて踊るラストシーンを通して、切り捨てることのできない“かけがえのない時間”の尊さを感じることができるだろう。MUSIC VIDEOの監督は、吉田ユーキ氏が務めた。

またMusic Videoの公開に続く形で、“五期生 LIVE”の開催もサプライズで発表された。7月15日・16日にぴあアリーナMMで開催される。日向坂46五期生だけで単独ライブを行うのは、昨年5月に開催した“おもてなし会”、同年11月に開催した“新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za”以来3度目。

日向坂46 五期生LIVE

神奈川県・ぴあアリーナMM2026年7月15日（水）開場17時30分 / 開演19時00分2026年7月16日（木）開場17時30分 / 開演19時00分