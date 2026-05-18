女優の飯島直子（58）が18日、自身のインスタグラムを更新し、初の姉妹旅行でのショットを公開した。

15日の投稿で姉と一緒に「北国」へ出掛けたことを明かしていたが、この日は「無事に北の国から帰還しました 初姉妹旅 のんびり＆おいしい海の幸を堪能しました」と北海道・函館でのショットや動画を投稿。

「ふだん朝食をあまり食べない姉が もったいないと 朝からたらふく食べ 毎日胃薬飲んで食に挑んでいました あっぱれ」と楽しそうにつづり、朝食バイキングや寿司店のショットも公開した。

「そんな姉から先ほどメールで、『北海道が忘れられず、飛行機の着陸動画をずっと見てるよ』と。着陸動画 着陸動画、、、、楽しかったようでなにより 『姉』というタイトルで本が書けそうです」とユーモアたっぷりにエピソードを披露。顔をスタンプで隠しつつも姉妹2ショット3枚を公開した。

フォロワーからは「珍道中でも思い出いっぱいですね」「お帰りなさい、直子さん 楽しいお姉さんとの愉快な旅、お楽しみでしたね」「お姉さんの話が面白すぎて気になります 出版楽しみにしてます」「著書『姉』読みたい」「仲良し姉妹、いいですね」「素敵な写真ありがとう」などのコメントが届いている。