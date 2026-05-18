ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（24）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。美肌をつくるうえで気持ちの重要性を熱弁した。

美肌を追求する肌オバケ軍団が集結。美肌のためのさまざまなメソッドが紹介される中、浮所は「本当に大事なのは、結局気持ちが大事だと思ってるんですよ」と気持ちの重要性を説いた。

新たな切り口にスタジオ出演者が注目するも、「肌と会話するのが大事なんですよ」と続けると不穏な空気に。お笑い芸人でボディービルダーとしても活動する、なかやまきんに君を引き合いに出されると、「なかやまきんに君は筋肉、浮所飛貴は肌」と乗っかった。

そして、「塗る時に、ちゃんと“今、目の下塗ったよ〜”って思いながら塗るんです」と顔をなぞるように実演。失笑が漏れたが、「ほっぺ塗るよ、おでこ塗るよ、全部塗ったよってやって、思い込みながら寝ると、本当に肌ってきれいになるんです」と効果を強調した。

「ちゃんと会話しながら、全部塗るとマジで変わります」「意識しながら塗ることが一番大事」と自身の美肌っぷりをアピールしていた。