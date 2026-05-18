フィリピンのマルコス大統領が、今月下旬に予定している日本への公式訪問を前にJNNなどの取材に応じ、「日本との関係が新たな段階に入った」として日本からの武器輸出などについて高市総理と具体的な議論を進めたい考えを示しました。

マルコス大統領は、今月26日から29日までの4日間、国賓として日本を訪問し、天皇皇后両陛下との会見や高市総理との首脳会談を行う予定です。

これに先立ち、マルコス大統領は18日、首都マニラでJNNなど日本メディアの取材に応じました。

フィリピン マルコス大統領

「日本は軍事装備品の輸出を可能とする新たな政策を導入した。日本とフィリピンの関係が新たな段階に入ったと考えている」

マルコス大統領は、日本政府が防衛装備移転三原則などを改定し、殺傷能力のある武器の輸出が可能となったことを歓迎し、高市総理との首脳会談で具体的な議論を進めたい考えを示しました。

また、「台湾問題には干渉しない」と強調したうえで、台湾有事が起きた場合、フィリピンへの影響は避けられないとの危機感も示しました。

フィリピンは、南シナ海の領有権をめぐり中国と対立していて、日本との防衛協力を深めることで抑止力を強化したい考えです。