フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来が１７日、インスタグラムを更新。「Ｎｅｗ エキシビプログラムをつくりました」と発表した。

三浦は「２０２４−２０２６ ＳＰ 『Ｐａｉｎｔ ｉｔ Ｂｌａｃｋ』を振り付けてくださった＠ｓｈａｅ＿ｌｙｎｎｂｏｕｒｎｅ先生に振り付けをしていただきました！」と、シェイリーン・ボーン氏とパートナーの木原龍一の３ショットを投稿。「とってもカッコいいプログラムになってます ＮＥＷりくりゅうをお見せできるよう、たくさん特訓します」とつづった。

２枚目の写真ではリンクに横たわる木原を２人がのぞき込む様子、３枚目は振り付けの一部動画を公開。フォロワーからは「きゃーーー！！！楽しみすぎる」、「またシェイリーン先生のプログラムが見たいと思ってたんです」、「龍一くん大丈夫ですか」、「お衣装含めて早く見たい」、「龍一くんはどうしたん？ｗ」、「２枚目の龍一くんが気になりますが、、、」、「嬉しすぎる報告」と反響を集めている。