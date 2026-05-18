坂本美雨が、アルバム『Something True』を6月24日にリリースする。

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同アルバムは、2021年リリースの『birds fly』以来4年半ぶりとなるオリジナルアルバムだ。今回は森山直太朗、伊藤ゴロー、原 摩利彦の3名がプロデュースで参加している。

坂本は近年、イスラエル軍の長年の占領と虐殺により甚大な被害を受けているパレスチナ自治区の人道支援にも力を注いでいる。今回のアルバムタイトル『Something True』には、『これまで真実だと思っていたものが揺らいでしまった世界で、手探りしながら、何かひとつでも揺らがぬ“ほんとう”のものにたどり着きたい』という想いが込められている。

また、森山プロデュース曲は、森山の作詞、作曲のナンバーをメインに、うち1曲ではコーラスでも参加。伊藤のプロデュース曲は、オリジナル曲に加えて、ヴァージニア・アストレイの1986年のヒット曲「Some Small Hope」（produced by 坂本龍一）のカバーを収録する。さらに映画『国宝』の主題歌でもタッグを組んだ原によるプロデュース曲は、アニメーション映画『もし、これから生まれるのなら』主題歌の「Lullaby」に加えて、2025年末に先行配信されたイスラエルの空爆で殺害されたガザの大学教授／詩人のリファアト・アルアリイールの詩「If I must die」にメロディを付けたナンバーなどを収録する。

そして、アルバムのラストを飾るのは、坂本龍一が元ちとせの2008年発表のアルバム『カッシーニ』でプロデュースした「静夜曲」のカバー。当時のレコーディングで坂本龍一が演奏したピアノトラックと、時を超えたデュオが実現した。

加えて、9月21日にキリスト品川教会 グローリア・チャペルにてワンマン公演を開催する。同公演は、新作のレコーディングにも参加した平井真美子、徳澤青弦とのbirds flyトリオでの公演となる。

なお、同公演の先行予約など詳細は後日発表予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）