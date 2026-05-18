ノアの「ＭＯＮＤＡＹ ＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」１８日の新宿大会で、マリーゴールドとマーベラスの団体の威信をかけた抗争が勃発した。

この日の第５試合ではマーベラスの彩羽匠、暁千華組とマリーゴールドの桜井麻衣、山崎裕花組が激突。昨年両団体は対抗戦を行っていただけに、試合はバチバチの展開となった。

暁が山崎にアックスボンバーから全女式押さえ込みでフォールを狙うが、首固めで返されるピンチに。それでも救援に訪れた彩羽がローリングエルボーで桜井を排除し、数的有利を築いた。なおも粘る山崎から彩羽がブレーンバスターを食らうが、その隙に暁が押さえ込んで３カウント。マーベラス軍の勝利となった。

試合後、暁は「もっともっと対抗戦続けたいと思ってるので、山崎も自分のライバルとして視野に入れようと思います」と腕をぶす。

彩羽は桜井と２３日マリーゴールド大田区大会のメインイベント（彩羽＆林下詩美＆マディ・モーガン vs 桜井＆青野未来＆ＭＩＲＡＩ）で激突することを念頭に「負けることは絶対ないなって確信できました。余裕でマーベラスの方が上っていうのを次の大田区でも見せる」と不敵にほほ笑んだ。