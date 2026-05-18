どれも美味しそーーーッッ！【シャトレーゼ】手土産にしたい♡「ケーキ・スイーツ」

気分が上がる手土産を用意したいときは、華やかなビジュアルも美味しさも両立した【シャトレーゼ】の「ケーキ・スイーツ」を選んでみて。季節限定品も含めるとラインナップが豊富なので、渡す相手のことを考えながら手土産選びを楽しめます。そこで今回は、手土産にぴったりなおすすめスイーツをまとめました。

価格にも納得のプレミアムな味わい

定番商品の「スペシャル苺ショート」よりも、グレードの高いケーキとして「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」が登場。価格は\648（税込）と、シャトレーゼのなかでは高価格帯ですが、その分ショートケーキのクオリティもぐっと上がっているよう。実食した@mame48goさんも、そのクオリティの高さに「こんなに印象が変わるのかとちょっと感動」したのだとか。

まんまるシルエットが可愛い人気シリーズ

季節限定の「まんまるメロンケーキ」は、果物を再現したような見た目が人気を集めるシリーズの新作。パンナコッタが入ったカップの上に、赤肉メロン入りソース・メロンムース・メロンナパージュを重ねています。見た目も味もメロンづくしで、大人から子どもまで楽しめるスイーツです。

暑い日に選びたいさっぱりスイーツ

夏を感じさせるビジュアルが印象的な「Dessertパルフェ パイン & オレンジ」。透明感のあるオレンジソースやみかんゼリーに、レアチーズクリームが爽やかに映えて、見ているだけで涼やかな気分になってくるはず。層ごとに異なる食感や味わいで、最初から最後まで変化を楽しみながら食べられそうです。

手土産に悩んだときは迷わずコレ

手土産に悩んだときは、シャトレーゼの定番人気商品「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」を選んでみて。北海道産純生クリームを100%使ったホイップクリームと、バニラの香り豊かなカスタードクリームがたっぷり入って、1個\108（税込）というコスパの良さなので、大量購入にもぴったりです。

【シャトレーゼ】の「ケーキ・スイーツ」は、安いだけじゃないところが魅力。価格はお得でも、パティスリーのような本格的なビジュアルと味わいを楽しめるため、買う側も貰う側も満足度が高いはず。ぜひ手土産を選ぶ際の候補に入れてみて。

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※こちらの記事では@mame48go様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる