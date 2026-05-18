【アナグラムクイズ】「ん ず で し ん」を並び替えると？ 最後の文字は「ず」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回は、おなじみの「5文字」の単語が隠れています。頭の中で文字を入れ替えて、1分以内に正解を導き出せるでしょうか？ 脳のストレッチ感覚で挑戦してみてくださいね！
ん ず で し ん
ヒント：最後の文字は「ず」
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▼解説
正解は、心臓の健康状態を調べる検査「しんでんず（心電図）」でした！ 2つの「ん」が、それぞれ「し」と「で」の後ろに付くことに気づけましたか？ 濁点の位置を固定して考えると、スムーズに解きやすくなりますよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、おなじみの「5文字」の単語が隠れています。頭の中で文字を入れ替えて、1分以内に正解を導き出せるでしょうか？ 脳のストレッチ感覚で挑戦してみてくださいね！
問題：「ん ず で し ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん ず で し ん
ヒント：最後の文字は「ず」
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正解：しんでんず正解は「しんでんず」でした。
正解は、心臓の健康状態を調べる検査「しんでんず（心電図）」でした！ 2つの「ん」が、それぞれ「し」と「で」の後ろに付くことに気づけましたか？ 濁点の位置を固定して考えると、スムーズに解きやすくなりますよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)