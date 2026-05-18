「こんな事ってありますかー!?」福島和可菜、キンタロー。のものまねに言及。「似てないはずなのに」
お笑い芸人のキンタロー。さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントの福島和可菜さんのものまねを披露し、福島さん本人もコメントしました。
【写真】キンタロー。の福島和可菜のものまね
18日には、福島さんも自身のXを更新。「幸せ過ぎる 千鳥の鬼レンチャンで、なんと！！キンタローさんが私のモノマネをして下さいました こんな事ってありますかー!?」と、キンタロー。さんにものまねされたことを喜びました。
また、ファンからは「まさかの和可菜さん！」「顔のインパクト違うのなんなん笑」「似てないはずなのに何故か似てる」「すばらしいメイク術」「凄すぎませんか」「誇張モノマネ最高」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】キンタロー。の福島和可菜のものまね
「まさかの和可菜さん！」キンタロー。さんはバラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）のオフショットを投稿。福島さんのものまねをした姿で、賞金を手にしています。「レベル10の深夜なのにバキバキの福島和可菜さんにて」とあるように、福島さんを誇張した顔に見えますが、どことなく面影があるようにも感じられます。
また、ファンからは「まさかの和可菜さん！」「顔のインパクト違うのなんなん笑」「似てないはずなのに何故か似てる」「すばらしいメイク術」「凄すぎませんか」「誇張モノマネ最高」などの声が寄せられています。
「ヴァンパイア福島さんの役が抜けません」さらに、キンタロー。さんも18日に投稿を更新。「ヴァンパイア福島さんの役が抜けません 深夜のバキバキの福島和可菜さん」と紹介し、福島さんのものまねを動画で披露しています。ファンからは「夢に出てきた」「麦茶飲みながら観てたら吹き出しました」といったコメントが寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)