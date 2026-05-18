

永瀬廉

ディオール ビューティー フレンド オブ ザ ハウスでありKing ＆ Princeの永瀬廉が18日、大阪・心斎橋で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープニングイベントに来場し、ディオールの新たな旗艦店の誕生を祝福した。

この日永瀬はメゾンのアイコニックなジャケットをメンズウエアとして再解釈したジャケットにダメージ加工が施されたカーゴパンツを合わせた、遊び心あるスタイリングで登場。コーディネートのポイントについて聞かれると、「お気に入りはこのジャケット。色や素材は違うのですが、ジョナサン・アンダーソンのファーストコレクションを紅白のオープニング時に着させていただいて、僕にとって思い出があるジャケットです。」と語り、こだわりポイントを明かした。

また、新たにオープンを迎える「ハウス オブ ディオール 心斎橋」については「外装のゴージャスさや洗練された美しさ、店内にはアートがあり、階段の形一つ一つにもこだわりを感じられて、まさに美術館に来ているような感覚になりました。」とコメントし、その魅力に言及。最近の“夢のような出来事”を問われると、「大きい身が乗った、蟹丼が夢のような美味しさでした。」と笑顔で語り、会場を和ませた。

さらに、大阪での印象的な思い出については、「関西ジュニアの頃、春夏秋冬ステージをやらせてもらっていた松竹座。その思い出の地にDiorが出来て運命を感じる。」と、振り返った。

「ハウス オブ ディオール 心斎橋」は、日本人建築家・藤本壮介が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインとなっている。館内はピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が4フロアにわたり広がり、ウィメンズ、メンズ、アクセサリー、ファイン ジュエリー、メゾン、フレグランスなど、ディオールの多彩なクリエイションを展開。また、館内には厳選されたアートピースが配され、ディオールと芸術の深い関係性を体現。自然光が差し込む開放的な空間や緑を取り入れた演出により、ラグジュアリーでありながら心地よい体験が提供される。

さらに、東信によるフラワーインスタレーションや、ミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設。フランス料理と日本の食材を融合させた特別なダイニング体験も楽しむことができる。

なお、本ブティックは5月21日よりオープンする。▼以下、コメント全文（敬称略）――本日のファッションのポイントやお気に入りの点を教えてください。

上はジャケットで下はダメージのある遊びがあるパンツ。お気に入りの点でいうとジャケットですかね。ジョナサン・アンダーソンのファーストコレクションを紅白のオープニング時に着させていただいて、このジャケットの色や素材が違うものなんですが、そういう意味でもこのジャケットは僕にとって思い出があるジャケットなのでお気に入りです。――「ハウス オブ ディオール 心斎橋」をご覧になって、第一印象や率直な感想を一言で教えてください。

さっき外に出てお店を見させていただいたのですが、でかいですね！外装のゴージャスさやその中にも洗練された美しさ、中に入ってもところどころアートがあったりして、階段の形だったり一つ一つにこだわりを感じられて、まさに美術館に来ているような感覚になるなと思いました。――「ハウス オブ ディオール 心斎橋」は夢のような空間ですが、最近ご自身の身に起きた夢のような出来事を教えてください。

最近仕事で東京の外に行った時に食べた蟹がすごく美味しくて！結構大きい身を乗せてもらい酢飯と食べたのですが、まさに夢のような美味しさでした。蟹丼です。――大阪・心斎橋の中心に「ハウス オブ ディオール 心斎橋」がオープンしますが、大阪での印象的な思い出を教えてください。

この通りのすぐ近くにある松竹座です。関西ジュニアの頃、春夏秋冬ステージをやらせてもらっていました。その思い出の地にDiorの店舗が出来たことに勝手に運命を感じるというか、そういう意味でも嬉しいなと思いました。思い出はずっと松竹座にありますね。