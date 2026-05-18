２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）の報告にフォロワーが歓喜した。

三浦が１８日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｎｅｗエキシビプログラムをつくりました」と報告。「２０２４‐２０２６ ＳＰ『Ｐａｉｎｔ Ｉｔ Ｂｌａｃｋ』を振り付けてくださった ＠ｓｈａｅ＿ｌｙｎｎｂｏｕｒｎｅ 先生に振り付けをしていただきました！とってもカッコいいプログラムになってます」と人気振付師のシェイリーン・ボーン氏が手がけたことを明かし、「ＮＥＷりくりゅうをお見せできるよう、たくさん特訓します！」と意気込んだ。

振り付けの一部や木原がリンクに寝そべる姿などが公開され、フォロワーは「冷凍マグロが横たわっている…」「わぁーかっこいい！！２枚目の龍一くんはどうしたの！？」「龍一くんはどうしたん？」「めっちゃかっこいい でも龍一くんどーなってんの？」「りくりゅうはやっぱり氷上が１番似合う」「龍くん倒れちゃってるよ！ハードな振り付けなのかな？」「龍一くん、大丈夫かな」「どういう状況？？？」と様々な声を寄せていた。

２人は４月１７日に引退を発表。その後はプロ転向を表明した。