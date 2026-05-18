吸水ショーツ「PlaySボクサー」で生理中も快適♡温活も叶える新発想

生理中のスポーツシーンでは、「漏れ」だけでなく、冷えやお腹のだるさなど、さまざまな悩みを抱える女性も少なくありません。そんなリアルな声に寄り添い誕生したのが、PlaySの新作「PlaySボクサー」。吸水・防漏機能に加え、取り外し可能な「光電子®ほんわかパッド」を搭載した新発想の吸水ショーツです。競技中とリラックスタイム、それぞれに合わせた使い方ができる注目アイテムをご紹介します♪

競技中も快適な吸水＆防漏設計

「PlaySボクサー」は、スポーツ中の動きやすさにこだわった吸水ショーツ。最大吸水量75mlを実現し、中央と両サイドに配置された山型吸水パーツによって、吸収力と横漏れ防止を両立しています。

4層構造になっており、速乾拡散層、防臭抗菌パッド、防水布、吸汗速乾ボディ生地を採用。

アンモニア臭やイソ吉草酸を99％削減し、一般生地の5倍以上の抗菌力を備えているため、長時間の使用でも安心感があります。

競技中は、お腹部分の専用ポケットから「光電子®ほんわかパッド」を取り外して使用可能。タイツのような軽やかな着用感で、激しい動きの中でもプレーを妨げにくい設計です。

実際にテストに参加した陸上選手からは「動きを邪魔しない」「漏れの不安が軽減された」といった声も寄せられています♡

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オフ時間は“ほんわか温活”

練習後や自宅でリラックスしたい時には、「光電子®ほんわかパッド」を装着。ファーベストの遠赤外線機能素材「光電子®」が体温を利用し、お腹まわりをやさしく温めてくれます。

カイロのような強い熱ではなく、じんわりとした自然な温かさが特徴で、「お腹の冷える部分にちょうど当たって心地いい」「守られている感じがして安心」といった感想も。

取り外し可能なので、ショーツ以外でもお腹や腰に直接あてて使えるのも嬉しいポイントです♪

また、リラクセーション効果や休息サポート、快適な睡眠環境づくりも期待されており、生理期間中を少しでも快適に過ごしたい女性にぴったり。

競技を頑張る女性だけでなく、日常使いしたい方にも注目されています。

女性アスリートの声から誕生

開発にあたっては、テニス、サッカー、ラクロス、フットサル、陸上など、多競技の女性アスリート23人が実際に試着を実施。

87％が「激しく動いても漏れなかった」と回答し、95.7％が消臭効果を実感する結果となりました。

さらに、総合評価は5点満点中4.0点、86.4％が「誰かに勧めたい」と回答。着心地や安心感への満足度の高さがうかがえます。

価格は6,980円（税込）。サイズはS、M、L、XL、XXLの5サイズ展開です。使用目安は8～12時間（個人差あり）。抗菌消臭、吸汗速乾機能を備え、PlayS公式サイトにて販売されています。

使用後でも購入から90日間は返品・交換対応しているため、初めての方でも試しやすいのが魅力です。

生理期間をもっと前向きに♡

「PlaySボクサー」は、吸水ショーツとしての機能性だけでなく、女性のコンディションまで考えられた新しいアイテム。

競技中は動きやすく、オフタイムはやさしい温もりでリラックスできる設計は、忙しい毎日を送る女性の強い味方になってくれそうです♡

生理期間を我慢するのではなく、自分らしく快適に過ごしたい方は、ぜひチェックしてみてください♪