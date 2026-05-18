ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が17日、新体制での結成1周年を迎えた。2025年5月17日に騎士Aから改名して、人気YouTuberタケヤキ翔を加えてから１年。さらなる飛躍を期して、1stアルバムの制作とライブツアー「Tier1」の開催を決定。さらに記念日を祝う実写ミュージックビデオ（MV）「天才ですまん！」を公式YouTubeチャンネルで公開した。

1周年を祝うYouTube生配信で、次々とサプライズを発表した。まずは、秋に初アルバムをリリースすると表明。そのアルバムリリースを記念したライブツアーを、11月から来年１月にかけて、大阪、東京、愛知の３都市で開催することも決まった。

タケヤキ翔が「我々は日本一の歌い手グループ（の称号を）獲ると掲げて、1年間のスケジュールを決めたので、本当に楽しみにしていて」と言えば、ばぁうも「これはオレたちが日本一になるためのPHASE1（フェーズワン）」と宣言した。

ほかにも、新曲「天才ですまん！」のMV（ミュージックビデオ）も同チャンネルに公開。歌い出しから「イキっていこうぜ！」、「とがってこうぜ！」と自信満々に、ノリノリのメロディーで強気のメッセージを歌っている。

さらに、1周年に合わせて描き下ろした特別ビジュアルでの「騎士X - Knight X - 1st Anniversary OFFICIAL GOODS」の販売をスタート。個々のメンバーがプロデュースするオリジナル曲を夏以降に公開していくなど、さまざまなプロジェクトを発表した。

1年という節目を超えた4人は、さらにイケイケな姿勢で、活動を活発化させていく。