＜母の死、妹のせい！？＞葬儀費用も平等に！姉に突きつけると…「話にならないッ！」【第6話まんが】
私はミカ（40代）です。姉のサオリは母の葬儀で無神経なことを言い、まだ周囲の悲しみが癒えないうちから「私はいくらもらえるの？」と遺産の話ばかりです。こんなろくでもない姉は見捨てた方がいいのでしょうが、「姉妹で仲良くね」と両親に言われていたから関係を断ち切ることもできません。すると伯母は「きょうだいだからって、永遠にわかりあえない人だっている」と言いました。そして自分には疎遠になった兄がいると語ってくれたのです。
なんと伯母は「遺産のことで話がある」と言って、今日この場に姉を呼び出していたのです。そして間もなく姉が現れました。きっとお金を受け取れると思っているのでしょう。形見分けの場に来たとは思えないほど浮かれた様子です。
「私はただ当然の権利を主張しているだけ！」そんなふうに姉が言うので、あらためて妹は分ける遺産などないことを説明しました。3分割しろと言うなら、私と妹とで払った葬儀費用を姉にも分担してもらうのが筋というものです。
葬儀費用の分担を求めると、姉は顔を真っ赤にして出て行きました。伯母にピシャリと言われて、さすがに自分の立場がわかったのかもしれません。妹もはっきり拒絶の姿勢を示しているし、もう私たちにこれ以上言ってくることはないでしょう。私もおかげで、ようやく気持ちに踏ん切りがつきました。
無理をしてまで「姉妹で仲良く」をつづける必要はないのでしょう。姉だから、妹だからという関係性に縛られるのではなく、これからは適切な距離を保ちたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
なんと伯母は「遺産のことで話がある」と言って、今日この場に姉を呼び出していたのです。そして間もなく姉が現れました。きっとお金を受け取れると思っているのでしょう。形見分けの場に来たとは思えないほど浮かれた様子です。
「私はただ当然の権利を主張しているだけ！」そんなふうに姉が言うので、あらためて妹は分ける遺産などないことを説明しました。3分割しろと言うなら、私と妹とで払った葬儀費用を姉にも分担してもらうのが筋というものです。
葬儀費用の分担を求めると、姉は顔を真っ赤にして出て行きました。伯母にピシャリと言われて、さすがに自分の立場がわかったのかもしれません。妹もはっきり拒絶の姿勢を示しているし、もう私たちにこれ以上言ってくることはないでしょう。私もおかげで、ようやく気持ちに踏ん切りがつきました。
無理をしてまで「姉妹で仲良く」をつづける必要はないのでしょう。姉だから、妹だからという関係性に縛られるのではなく、これからは適切な距離を保ちたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子