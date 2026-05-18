◆バレーボール ▽女子日本代表 紅白戦（１８日、東京・代々木第二体育館）

佐藤淑乃（ミラノ）を擁する白組、石川真佑（日本協会）らの紅組が対戦。第１セット（Ｓ）は２５―２１で白組が接戦をものにした。第２Ｓも接戦の展開だったが、２５―２０で白組が制した。４Ｓ制で行われた一戦。後半はセッターを入れ替え、白組が赤組、紅組が青組となって行われた。第３Ｓは終盤に青組の秋本美空（ドレスナーＳＣ）が躍動するなど２５―２２とした。第４Ｓは赤組が２５―１９で勝利した。８月のアジア選手権（中国）に向け、新チームが本格始動した。

和田由紀子（ブスト・アルシーツィオ）は第３Ｓまで出場した。若手主体となった第３Ｓでは何度もトスを受け、持ち味の力強いアタックで得点を重ねた。終盤には３枚ブロックをものともせず、ライトから強烈なスパイクを決めるなど見せ場を作った。「オポジットとして点数を取って、チームに貢献することがベースだと思う。そういう部分でも自分の決定率を落とさないことように、精度を上げていく必要がある」と活躍を見せながらも向上心は忘れていない。

今大会は異例の有観客での紅白戦。過去に一度経験はあるが、久々の経験となった。「お客さんが入ることでいいプレッシャーが懸かった中で、やってきたことを出し切れるかが試合にも近い状態だと思う。それが、今回は２回やらせてもらえてありがたい」と２１日の千葉大会も含めていい経験になると話した。

フェルハト・アクバシュ監督が就任して２年目のシーズン。今季はチームとして戦うことを目標に掲げている。自身はジャンプやプレーの安定感がこの１年で成長。「そのために何が必要かを意識してきた」と日頃から競技と向き合い、４年連続で日本代表のユニホームに袖を通している。

今季まで所属したＮＥＣでは控えから出場することも多かった。代表戦では先発することがほとんどで「感覚は残っていた。試合勘は若干落ちているけど、がっつり落ちてるわけではない」とこの日も先発しスタートからキレのあるスパイクを何度も打ち続けた。

４月末にはアジア・チャンピオンズ・リーグで優勝を果たした。疲労も残る中だったが代表活動に参加。「あまり休みすぎることなく、ずっとボールを触ったりトレーニングを続けてこられた。そういう部分ではギアが上げやすいコンディション」と笑顔を絶やさずプレーし続けた。

６〜７月ネーションズリーグ（ＶＮＬ）、８月にはアジア選手権（中国）が控える。アジア選手権は優勝すれば最短で２８年ロサンゼルス五輪の出場権を手にできる。現在のコンディションは「５０（％）」と話し、「もう少し疲労を落としたい。ＶＮＬまでには」と五輪切符獲得へ１か月弱で状態を上げていきたいと話した。