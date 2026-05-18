１８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７』（月曜・午後９時）に、“超肌ケア”ＳＰゲストとして元同局でフリーの青木源太アナウンサーが出演。脱毛をしたことによる“効果”を熱く語った。

なぜ脱毛をするのか？と問われた青木アナは「化粧水の浸透もいいし、乳液のノリも全然違う。（カミソリ負けなどの）肌トラブルが根本からなくなる」とキッパリ。さらに、ひげそりをする時間を１日５分と考えた場合、年間で３０時間、２０歳から７０歳の５０年で１５００時間、６２日間になるというデータを示し「一生で２か月ぐらいずっとひげそりしてることになるんですよ」と、脱毛の利点を力説した。

そして、自身は「脱毛してから仕事がどんどんどんどん増えていきました」と、日テレ時代の２０１４年に脱毛を開始してから、ＭＣの番組が決まったことを明かし、「フリーになってからもありがたいことにお仕事いただいてるので」と語った。

有田哲平の「（仕事が増えたのは）実力だよ、実力」の言葉にも、「違います。脱毛ですよ。私、冷静に見て実力はあんまりありません」と返し、「脱毛して顔の印象がパッと明るくなって仕事が増えたんですよ」と、大きな転機になったと話した。