バレーボール女子日本代表の紅白戦が１８日、東京・代々木第二体育館で４セット制で行われ、超満員２９８６人のファンの前でアクバシュ・ジャパンが本格スタートを切った。立ち見も出た注目の中、１８５センチのアタッカー・秋本美空（ドレスナーＳＣ）が後半２セットに出場し、アウトサイドヒッター（ＯＨ）とオポジット（ＯＰ）の２つのポジションで強いスパイクを打ち込み、ひときわ大きな歓声を浴びた。

代表デビューを飾った昨季は、主にＯＰで起用されたが、今季初の海外挑戦したドイツ１部のドレスナーＳＣでは主にＯＨで出場した。今季の代表では“二刀流”で臨むとし「不安もあったけど、いいプレーがたくさんあって自信をつけられました」と充実の汗をぬぐった。

ＯＨはサーブレシーブも重要だ。昨季の代表合宿ではフェルハト・アクバシュ監督から「サーブ５０本練習」を課され、猛特訓した。５月から始まった今季の合宿では、レシーブの居残り練習の指令。「私は待ってレシーブしちゃうので、早めに（両腕で）面を出して返す」と言い聞かせ、特訓中だ。この日もサーブレシーブの機会を得て「まだまだ。これからも頑張ります」と前向きに話した。

１２年ロンドン五輪銅メダルメンバーの大友愛さんを母に持ち、夢は「五輪でメダルを取ること」。今季は６月４日開幕の国際大会・ネーションズリーグ（大阪など）を経て、大一番は８月のアジア選手権（中国）。優勝すれば、秋本自身、初出場を目指す２８年ロサンゼルス五輪の切符を最短で得られる。１９歳の大砲は「出た時に自分の１００％を出せるように準備していきたい」と決意した。