俳優の綾瀬はるかさん（41）とお笑いコンビ・千鳥の大悟さん（46）が現地時間16日、フランスで開催されている第79回カンヌ国際映画祭に出席。公式上映後に行われた日本メディア向けの囲み取材で、レッドカーペットの感想や、上映後の手応えを明かしました。

綾瀬さんと大悟さんは、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に選出されている映画『箱の中の羊』の公式上映に、共演する耼木里夢さん（10）、是枝裕和監督（63）と登場しました。

上映後、観客からは割れんばかりの拍手が起こり、約9分にも及ぶスタンディングオベーションが続きました。

■綾瀬はるか「日本の方と違って」 カンヌでの公式上映を終え

今回が初の映画祭となった大悟さんは「うれしいというか、こんな経験をさせていただいて、本当に映画館もすごいし、ポップコーンを入れるところもない映画館で、すごい経験をさせていただきました」とコメント。

また、綾瀬さんは「上映中にここで笑いが起こるんだとか、反応が日本の方と違ってすごく新鮮で、それも含めて一緒に体感できたのがとっても面白かったです」と感想を明かしました。

■綾瀬はるか「何するんだろう」 約9分間のスタンディングオベーションに戸惑い

また、上映後の約9分間のスタンディングオベーションに、綾瀬さんも戸惑いを隠せなかったようで「拍手の間ずっと、何するんだろう。どれがいいんだろう。（是枝監督とは）2度目で、こんな感じだったかなってすごく思いながら。皆さんが拍手だけなんで、どういうふうに見て、感想を持たれてるんだろうっていうのも、すごく表情を読み取りながらいろんな人を見てました」と、話しました。

一方、初参加となる大悟さんは「拍手をしたこともないし、されたこともないし。スタンディングオベーションを“もうそろそろ”って止めている人も初めて見たし、監督にびっくりしました。もらえるんならもろとけと。私のことを何者だと思ってるのかわかんないんですけど、うれしそうな顔でこっちを見てくれていたのでよかったなという感じですね」と、笑顔で語りました。

■大悟「ぎこちなかったんならそうなんでしょう」 初のレッドカーペット

レッドカーペットには大悟さんの相方・ノブさん（46）も現地に駆けつけていたそうで「本当に晴れやかなね、ずっと笑顔なんですよ本当は。気持ちの上でもそうなんですけども、ちょっと個人的な、千鳥的な問題でちょっとだけそっちのバラエティーの仕事もしてたもんで、ちょっとだけノブをにらみつけないとダメなシーンがちょっとございました。ちょっとだけ、僕はそっちの仕事もさせていただきました、すみません」と報道陣の笑いを誘いました。

また、“歩き方がぎこちない感じがした”との声があがると「こうやって手出して歩くのも初めてやし、慣れた感じもどうかなと思いながら、ぎこちないのもなと思いながらやったつもりですけど。ぎこちなかったんならそうなんでしょう」と、エスコートについてコメント。

手を取った綾瀬さんは「大悟さんが律義にやってくださって、ちょっと面白いなと思いつつ、ありがたく。はい」と笑顔をみせました。