「専業主婦のお前に相談するわけないだろ？」夫の言葉に凍りつく…タワマン生活の裏に隠された衝撃の日常とは？

「専業主婦のお前に相談するわけないだろ？」夫の言葉に凍りつく…タワマン生活の裏に隠された衝撃の日常とは？