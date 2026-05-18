ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「専業主婦のお前に相談するわけないだろ？」夫の言葉に凍りつく…タ… 「専業主婦のお前に相談するわけないだろ？」夫の言葉に凍りつく…タワマン生活の裏に隠された衝撃の日常とは？ 「専業主婦のお前に相談するわけないだろ？」夫の言葉に凍りつく…タワマン生活の裏に隠された衝撃の日常とは？ 2026年5月18日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「学歴もない専業主婦に何を相談するわけ？」この一言、さらっと言い放つ夫の神経…。お受験の志望校まで一方的に変えて、話し合いの余地すら与えないつもりなのでしょうか？ここまで来ると、妻がどんな決断を下すのかが気になります…！>>【まんが】妻を見下す夫の末路(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻を見下す夫の末路 「地獄見せる…」背後から聞こえた“本音”陰で笑われてる現実を知ることに【お宅のお子さんが万引きしました Vol.25】 「妻になりきって自分に手紙を書く？」まさかの課題…付き合い始めた頃を思い出すことに【夫から脱却できますか？ Vol.110】