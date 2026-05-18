　18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1120円高の6万1780円と急騰。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては964.05円高。出来高は6142枚となっている。

　TOPIX先物期近は3871.5ポイントと前日比54ポイント高、TOPIXの現物終値比は44.99ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61780　　　　 +1120　　　　6142
日経225mini 　　　　　　 61780　　　　 +1110　　　115252
TOPIX先物 　　　　　　　3871.5　　　　　 +54　　　　9279
JPX日経400先物　　　　　 35100　　　　　+535　　　　 472
グロース指数先物　　　　　 796　　　　　 +11　　　　 578
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース