日経225先物：18日22時＝1120円高、6万1780円
18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1120円高の6万1780円と急騰。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては964.05円高。出来高は6142枚となっている。
TOPIX先物期近は3871.5ポイントと前日比54ポイント高、TOPIXの現物終値比は44.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61780 +1120 6142
日経225mini 61780 +1110 115252
TOPIX先物 3871.5 +54 9279
JPX日経400先物 35100 +535 472
グロース指数先物 796 +11 578
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3871.5ポイントと前日比54ポイント高、TOPIXの現物終値比は44.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61780 +1120 6142
日経225mini 61780 +1110 115252
TOPIX先物 3871.5 +54 9279
JPX日経400先物 35100 +535 472
グロース指数先物 796 +11 578
東証REIT指数先物 売買不成立
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