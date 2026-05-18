元フジテレビでフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が18日、自身のインスタグラムを更新。運転免許証が失効したことを明かした。

笠井アナは、運転免許更新のお知らせが来ていたにもかかわらず「誕生日から3カ月ぐらいは、遅れても更新できるんじゃないかなぁと」考えていたところ「なんですと！先週切れてる！」と、運転免許が失効してしまったことを報告。

「これはいけない 免許証にも大きく書いてあった 更新期間は誕生日から1カ月間 もっときちんと確認するべきでした」

失効が発覚したきっかけは、舘ひろし主演の新作映画「免許返納」だったという。「実は映画を見て優良ドライバーの私は“免許返納しようかな”と、思い始めていたのです」と明かした。

「なぜって、私、もう30年運転していないので（笑） そりゃ優良ドライバーですよね 我が家には車がなく 自転車3台しかない」と、年季の入ったペーパードライバーだったことを明かしつつも「『返納』の前に『失効』してしまうとは…いや、ほんとに情けない 反省しきりです」と嘆き節。最後は「皆さんもお気をつけください」と呼びかけていた。