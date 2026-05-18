フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が18日、自身のインスタグラムを更新し、初のキャンプで起こったアクシデントを明かした。

「初キャンプは衝撃的結末」と書き出し、ゴールデンウイークに2歳と1歳の子供たちを連れて家族でキャンプに出掛けたことを報告。テント一式をそろえ、バーベキューの材料を準備。初日は「自然を全身で感じられて、子どもたちも大興奮でした！」と楽しい時間を過ごした。

しかし「ところが、事件です。笑 2日目の夕方。なんと、風速12メートルの南風により、おニューのテントが、ふぁーーーーーっと飛んで行きました！！！骨が3本も曲がってしまい…とほほ」と強風で飛ばされたテントやキャンプ用具が散乱する画像を投稿。「ケガがなかったのは本当に幸いでした！」と家族にけがはなかったという。

「前日の大雨で地面がかなりぬかるんでいたのは、やっぱり気になっていて 夕方にペグを見て回ると、かなり抜けていたので、必死に打ち直したのですが…努力むなしく。。こうなってはもう、中もぐちゃぐちゃですから、2日目のテント泊は断念」とガックリの結末に。

それでも「周囲のたくさんの方に助けていただき、自然の怖さも、楽しさも、人の優しさも学べた気がします」と前向きにつづり、「ショックはトラウマ級だったけど、せっかく全部集めたし…またリベンジしたいなぁ…！」と再挑戦に意欲。そして「もしお詳しい方がいらしたら、ぜひ初心者向けのキャンプ情報など教えてください…！」と呼び掛けた。

テレビ朝日の久冨慶子アナウンサーが「こんなにぐにゃぐにゃになっちゃったのね 怪我なくてよかった」とコメントしたほか、フォロワーからは「写真見たら想像以上の事故だった」「ケガなく良かったですね」「風が強い日はキャンプ気をつけないとね」などの声も届いた。