高市首相は１８日、首相官邸で開いた政府与党連絡会議で、中東情勢に伴う物価高騰を踏まえ、２０２６年度補正予算案の編成を含め対応を検討する考えを表明した。

家計の負担を軽減するため、７〜９月の夏場の電気・ガス料金について、前年を下回るよう支援を講じる方針も示した。

補正予算案を編成する場合、７月１７日に会期末を迎える今国会に提出し、６月中旬までの成立を目指す見通しだ。

首相は会議で「補正予算の編成を含め、資金面の検討をするよう先週、片山財務相に指示した」と明らかにした。中東情勢が不透明な中で「経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう、必要に応じてタイムリーに対応する」と説明した。

補正予算案は、迅速な対応を優先させるため緊急経済対策の形は取らず、２６年度当初予算に計上した１兆円の予備費を上積みする方向で調整している。財源は赤字国債の発行で賄う見込みで、イラン情勢を見極めた上で月内にも最終判断する。

電気・ガス料金に関し、首相は「燃料油価格の上昇が、電気料金に反映される可能性がある」との懸念を示した。その上で、与党に対し、政調会長間で早急に具体案をまとめるよう求めた。

３月から実施しているガソリンなどの燃料費補助も、継続した場合、原資となる基金が６月末には底をつく可能性がある。予備費から充当する案が出ており、首相は「柔軟に対応すべきだとの与党の提言も踏まえ、対応したい」と強調した。