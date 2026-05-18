リング誌が伝えたドネアの言葉

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の次戦相手として海外メディアに予想されるのが、世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）だ。“バム”の愛称で知られる26歳。井上と2度戦った元世界5階級制覇王者のノニト・ドネア（フィリピン）は「イノウエを倒すことができる」と太鼓判を押している。世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」が記事で伝えた。

井上は今月2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。次の相手は誰か。リング誌はロドリゲスを有力候補の一人として見ているようだ。23戦全勝（16KO）の好戦的なサウスポー。2階級制覇を果たしており、昨年11月には井岡一翔が2度敗れたフェルナンド・マルティネスを10回KOで粉砕した。

「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）では、33戦全勝（27KO）の井上が現在1位に。ロドリゲスは4位で、7位になった中谷よりも上だ。

「バムにはイノウエとナカタニを倒すスキルがあると語る」と見出しがつけられた記事の中で、ドネアは「バムの技術的なスキルとファイトスタイルを考えれば、彼は間違いなくトップレベルにいて、イノウエを倒すことができる」と、井上に勝利できる実力があると評価した。

「バムにはあらゆるスキルが備わっている」とするドネア。ただ、これまではフライ級、スーパーフライ級で戦っており、スーパーバンタム級の井上より軽い。体格差で不利になる可能性があるとしたドネアだが「ただ、スキルと能力という点では、打ち合いになれば、イノウエとナカタニの両方を上回ると思う。彼にはそれを実現する力がある」とまで語っている。

ロドリゲスは6月、WBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦。英興行大手「マッチルーム」のエディー・ハーン会長は、井上戦について「必ず実現するものだと僕は考えている」と語ったこともある。



（THE ANSWER編集部）