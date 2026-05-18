【フローラＳ＝レース評価Ａ】６１秒３−５８秒０の前後半の差は３秒３と過去１０年で最大のギャップ。ラスト３ハロン１１秒３、１１秒２、１１秒１の尻上がりのラップを刻んだ直線でラフターラインズが中団から差し切った。舞台は違うが、これで３戦連続で上がり３２秒台をマーク。世代限定戦（２、３歳）で３２秒９以下の上がりを３度マークしたのはこの馬が初めてだ。

“史上初”は他にもある。東京の芝２０００メートルで勝ち時計２分割れで上がり３２秒台をマークしたのは史上１０度目。秋の天皇賞でマークしたのはカンパニー、イクイノックス、ドウデュース、マスカレードボールの４頭。また、３歳６月までにマークした１９年５月の夏木立賞のヴァンランディはのちにオープン入り、２３年６月のホンコンＪＣＴのドゥレッツァは同年の菊花賞馬だ。

牝馬ではこの条件をクリアしたのは初めて。２着以下に広げてもいずれも天皇賞で記録したウオッカ（０９年３着）、クロノジェネシス（２０年３着）に、レースの上がりが３２秒９だった昨年のシランケド（４着）、クイーンズウォーク（９着）、ブレイディヴェーグ（１０着）と一流馬の名前が並ぶ。ラフターラインズがオークスを機に一流への道を突き進むか。ただ、２着ながら２戦目でこれをクリアしたエンネにも底知れぬ魅力を感じる。

【該当レースからの出走予定の各馬評価】

ラフターラインズ Ｇ

エンネ Ａ

リアライズルミナス Ａ

スタニングレディ Ｃ

【桜花賞＝レース評価Ａ】１番人気のスターアニスが完勝。発馬直後に外の馬が寄せてきたため、接触して頭を上げて、位置を下げるロス。それでも直線で馬場中央を伸びて２着に２馬身半差。序盤がスムーズならもっと派手なパフォーマンスを見せていたかも。

ただ、１番人気で１冠目を制した馬の２冠達成は１冠目が１馬身未満の小差がほとんど。２馬身以上の差をつけての勝利はマイルへの適性が光るためか、２４００メートルに直結しない。また、距離経験では過去１０年のオークス優勝馬が３頭を除いて１８００メートル以上の経験があった。その３頭はアーモンドアイ、デアリングタクト、リバティアイランド。のちの牝馬３冠馬だ。

【該当レースからの出走予定の各馬評価】

スターアニス Ａ

アランカール Ａ

ドリームコア Ａ

スウィートハピネス Ｂ

ロンギングセリーヌ Ｃ

【忘れな草賞＝レース評価Ａ】勝ち時計は２１年のステラリアの１分５８秒０に次ぐレース史上２位。前後半５９秒７−５９秒４の平均ペースを道中最後方のジュウリョクピエロが馬群が凝縮した４角手前から一気のまくりで突き抜けた。直後の古馬３勝クラスを勝ち時計で上回るが、同レースがスローだったことを考えれば、時計は馬場の影響から標準レベルだろう。

ただ、過去に忘れな草賞で２馬身半差以上をつけて勝利してオークスに駒を進めた馬は〈３〉〈１０〉〈３〉《１》〈７〉〈５〉〈３〉《１》〈７〉〈１６〉着で、チョウカイキャロル（９４年）、ラヴズオンリーユー（１９年）の２頭の優勝馬を含め複勝率は５０％。芝で２戦２勝のオルフェーヴル産駒は一気に首位戦線に浮上するか。

【該当レースからの出走予定の各馬評価】

ジュウリョクピエロ Ａ

バースデイフライト Ｃ

ウィズクイーン Ｃ

ソルパッサーレ Ｃ

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。