７人組アイドルグループ・ｆａｖ ｍｅが１８日、東京・豊洲ＰＩＴで１周年記念ライブを開催した。

初披露となった新曲「ワタシイロ」など１５曲以上を披露。澪川舞香は「最高で最強のライブ、最後まで楽しんでいきましょう」と盛り上げ、中本こまりは「あなたに好きになってもらえて最高です。こんなに本気になれてうれしい。夢を追う幸せを届け続けたい。みんなで夢を見よう」と感謝を伝えた。

９月２日に２枚目シングルＣＤ（タイトル未定）発売決定と、同１５日の札幌ｃｕｂｅ ｇａｒｄｅｎを皮切りに５都市を回る「東名阪札福秋ツアー２０２６」の開催を発表。同ツアーは１２月２５日の東京・Ｚｅｐｐ Ｓｈｉｎｊｕｋｕでファイナルを迎える。

瀬乃まりんは「みんなのことを幸せにします」と約束。阿部かれんは「私たちは新しい世界をまだまだ作っていきます。私たちと新しい世界を見にいきましょう」と２年目へ向けて呼びかけた。

グループ名は「お気に入り」を意味する「ｆａｖ（ｆａｖｏｒｉｔｅ）」と、「私を」という意味の「ｍｅ」を組み合わせ、「ｆａｖ ｍｅ」と命名。「私をお気に入りにしてほしい」という思いが込められている。