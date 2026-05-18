『No No Girls』セミファイナリストSAYAKA擁するBe Girls、デビューCD発売記念イベント開催
BMSG主催の『No No Girls』でセミファイナリストとなったSAYAKAをメインボーカルに擁する次世代6人組ガールズグループ・Be Girlsが、5月17日に東京・CROSS ROPPONGIで関係者限定のお披露目イベント『Showcase LIVE-FIRST INPACT-』を開催した。
【画像】映像美…！SAYAKA「7 years」ミュージックビデオより
Be Girlsは、AO（リーダー）、WUME（メインラッパー）、SAYAKA（メインボーカル）、NANAKA（メインダンサー）、AZ（サブボーカル）、HARUKA（ビジュアル）の6人で構成されるガールズグループ。SAYAKAのソロデビュー曲「7 years」は、3月20日にデジタルリリースされ注目を集めた。
今回のイベントは、5月19日にリリースされるデビューCD「Cadillac／Be Girls／Flower Rain」の発売を記念して行われたもの。ライブでは、デビューCDの収録曲とSAYAKAのソロデビュー曲「7 years」の全4曲が披露された。
ライブでは、各楽曲についてメンバー自ら紹介する場面もあった。「Be Girls」についてWUMEは、「メンバー自身も作詞に携わりました。サビの振り付けがポイントで、ライブで一緒に盛り上がれるアップテンポな曲です。セクシーパッションをイメージして歌っており、情熱を体現した一曲になっています」とコメント。
「Flower Rain」についてNANAKAは、「自分たちが過去に経験した辛いことや葛藤を乗り越え、今、毎日を懸命に進もうとしているメッセージを歌詞のひとつひとつに込めてます」と語った。
SAYAKAは、自身のソロ曲「7 years」について、「歌手を目指してからの7年間の想いが詰まった曲です。初めて聴いたときに一目ぼれし、絶対歌いたいと直訴しました。歌うことの幸せを噛み締めながらパフォーマンスしています」と思いを明かした。
CDリリース後は東名阪をメインにリリースイベントを行い、初の海外遠征としてマレーシア公演が決まっている。日本発のガールクラッシュとして、アジア圏での活動を本格化させていく。
【画像】映像美…！SAYAKA「7 years」ミュージックビデオより
Be Girlsは、AO（リーダー）、WUME（メインラッパー）、SAYAKA（メインボーカル）、NANAKA（メインダンサー）、AZ（サブボーカル）、HARUKA（ビジュアル）の6人で構成されるガールズグループ。SAYAKAのソロデビュー曲「7 years」は、3月20日にデジタルリリースされ注目を集めた。
ライブでは、各楽曲についてメンバー自ら紹介する場面もあった。「Be Girls」についてWUMEは、「メンバー自身も作詞に携わりました。サビの振り付けがポイントで、ライブで一緒に盛り上がれるアップテンポな曲です。セクシーパッションをイメージして歌っており、情熱を体現した一曲になっています」とコメント。
「Flower Rain」についてNANAKAは、「自分たちが過去に経験した辛いことや葛藤を乗り越え、今、毎日を懸命に進もうとしているメッセージを歌詞のひとつひとつに込めてます」と語った。
SAYAKAは、自身のソロ曲「7 years」について、「歌手を目指してからの7年間の想いが詰まった曲です。初めて聴いたときに一目ぼれし、絶対歌いたいと直訴しました。歌うことの幸せを噛み締めながらパフォーマンスしています」と思いを明かした。
CDリリース後は東名阪をメインにリリースイベントを行い、初の海外遠征としてマレーシア公演が決まっている。日本発のガールクラッシュとして、アジア圏での活動を本格化させていく。