＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】またも話題！2日連続の客席ダイブ（実際の様子）

大相撲五月場所の九日目、館内が大いに沸く大迫力の結末が待っていた。俊敏な動きでファンを魅了する人気力士と、鋭い出足が武器の力士による一番。土俵際での激しい攻防の末、一方の力士が勢い余って客席へと豪快に転落するハプニングが発生した。前日の取組に続き、2日連続となった“客席ダイブ”の光景に、実況席やネット上のファンから驚きと心配の声が寄せられる一幕があった。

前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が前頭十五枚目・翔猿（追手風）を押し出しで下して7勝目を挙げた一番でのこと。

立ち合い、琴栄峰が素早く頭から当たって右を差しにいくと、休まず一気に前へと圧力をかけていく。翔猿は後退しながらも激しい突っ張りでいなそうと試みたが、先手を取った琴栄峰の出足は止まらない。琴栄峰が土俵際まで一気に押し出すと、翔猿は体を残すことができず、土俵下にあるカメラマン席や観客席の真っ只中へと激しく飛び込んでしまった。

このシーンを受け、ABEMAで実況を務めた郄橋大輔アナウンサーは「最後は前に出た琴栄峰、翔猿を少し吹かしました。今日も翔猿が観客席の中に飛び込んでいってしまいました」と、前日も宇良との一番で翔猿が勢いよく客席へダイブしたことを踏まえ、2日連続のハプニングに言及。

また、解説を務めた境川親方（元小結・両国）は、琴栄峰の攻めを「まず立ち合い、自分の十分の右を差しましたね。それで土俵際まで追い詰めましたよね。先手を取ってる分、その後の攻めも良かったんじゃないでしょうか」と評価。一方で、客席に飛び込んだ翔猿については「一生懸命（相撲を）取ってますからね。お客さん怪我しないと良いですけどね」と、周囲の安全を優しく気遣っていた。

この2日連続のダイブに対し、ファンからも「今日も飛んだ」「きょうもカメラマンと交錯した翔猿」「またカメラマンが被弾してる」「お客さん被弾ｗ」「今日も記者にダイブ！」といったツッコミや驚きのコメントが相次ぎ、大きな盛り上がりを見せていた。なお、取組に敗れた翔猿は2敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）