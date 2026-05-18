アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）を制し、２０１５年度の天皇杯以来のタイトルとなるクラブ１０冠目を獲得したＧ大阪が１８日、パナソニックスタジアム吹田で優勝報告会を行った。１６日の決勝でアルナスルを１―０と破った敵地サウジアラビアからこの日帰国したイェンス・ビッシング監督以下、選手たちは関西空港に到着すると、バスでホームスタジアムに直行。本拠に駆けつけたファン、サポーターから大きな拍手を浴び、喜びを分かち合った。

冒頭、ビッシング監督が「この長い旅のなかで、ようやく大阪にこの（優勝）カップを持って帰ってくることができました。このカップは僕らだけのものではなく、ここにいる全員のものです」とあいさつ。カップを掲げた中谷主将は「１１年ぶりに１０個目のタイトルを取ることができました。おまたせしました。ＡＣＬ２という旅は終わりますが、優勝し（来季は上位大会の）ＡＣＬＥをプレーオフから戦います。僕らの終わりなき旅はこれからも続きます。強いガンバを取り戻せるよう、この優勝を機に昔のガンバを取り戻したいと思いますので、きょうは、いっぱい飲ませてください」と笑顔で絶叫した。

優勝報告会の後は同スタジアムのピッチ外で、瓶ビール２０００本が用意され、Ｊ１を制した２００５、１４年以来となるクラブ３度目のビールかけが行われた。