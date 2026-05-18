バレーボール女子代表のミズノマッチ（１８日、東京・代々木第二体育館）で、エースの石川真佑がチームの展望を語った。

約３０００人の観客が詰めかけた紅白戦。代表活動が始まってまだ日が浅く、現在は試行錯誤の段階だ。石川は「それぞれでプレーしていた部分があったのでチームとして、攻撃のところでも、コンビのところでも、できていない部分もある。今日はチームが分かれていたが、コミュニケーションを取っていかないと難しいだとうし、メンバーもコロコロ変わってくると思うので、しっかり中でコミュニケーションを取ってやっていくことはすごく大事だなと感じた」と振り返った。

ネーションズリーグ（ＶＮＬ）は３日（日本時間４日）に初戦を迎える。昨季は４強入りを果たしたが、今季は優勝を目標に設定。「今年は一番達成しなきゃいけないのは自分たちで（ロサンゼルス五輪の）切符をつかむこと。その前にＶＮＬもあるので、そこでしっかり優勝を目指して、チームで戦うことでその先にもつながってくると思うし、自分たちで目標を明確にして、意識を高く練習できるという部分では、自分たちが立てた目標をしっかり達成していかなきゃいけない」と力強く語った。

８月下旬のアジア選手権（中国）で優勝すれば、最短でロサンゼルス五輪の代表権を獲得できる。アジア選手権に照準を合わせる上でも、ＶＮＬ戦いぶりは今後の行方を大きく左右しそうだ。