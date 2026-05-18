サッカー日本代表の森保一監督（57）が、18日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）にVTR出演し、番組ゲストのラモス瑠偉氏（69）とのエピソードを語った。

ともに同じ時代に代表に所属。92年アジア杯の初優勝、“ドーハの悲劇”と呼ばれて無念の敗退となった93年のW杯予選も、ともに経験した。

当時のラモス氏について、「一言で言うと、怖い人」と苦笑いしつつ、「でも、選手としては憧れのスーパースターという感じですね」と評した。

「パスを出さなかったら、いつも怒られていたんで。“俺にパス出せ！”って。そういう意味では怖い人でしたけど、同時に凄く優しさのある、愛のある方だなって、一緒にプレーさせていただいて感じました」

アジア杯の大会期間中には、ラモス氏からむちゃぶりされた思い出があるという。「アジアカップで、ラモスさんと2人で過ごしたエピソードがあるんですけど…」と前置き。「ラモスさんが大会期間、キャンプからで、本大会も長くなっていて…。“俺はサウナ入りたい。生ビールも飲みたいから、どっか連れて行け！”って言われて」と振り返った。

とはいえ、大会期間中とあって、連れ出すのには難儀したという。「監督にも言えずに、どうやったら見つからずにホテルを出て居酒屋に行けるんだろうと思って。宿泊していたホテルの横の居酒屋に行って。生ビール…ラモスさん、ゴクゴク飲んでました」。さらに「それが優勝につながったのかなと思います」と笑った。

VTRを見たラモス氏は「申し訳なかった。あれで優勝できたんです」と頭を下げ、「またビール飲みましょう。（W杯に）優勝して」と、勝利の美酒を楽しみにしていた。