自民党は１８日、安全保障調査会（会長・浜田靖一元防衛相）の幹部会合を開き、政府による国家安保戦略など安保３文書改定に向けた党提言の原案を提示した。

長期の戦いに対応できる防衛装備品の生産能力を確保するために「有事を耐え抜くことが可能な防衛産業への変革」を促した。

原案では、長く戦い続ける継戦能力と抑止力の要として「防衛生産・技術基盤を抜本的に強化」するよう訴えた。有事に増産できる体制の整備や、生産能力の強化につながる輸出の推進を挙げた。継戦能力については、４年を超えたウクライナ侵略を踏まえ「年単位での確保」を掲げ、弾薬などの備蓄を求めた。

人工知能（ＡＩ）や無人機を活用する「新しい戦い方」への対応は「喫緊の課題」と位置づけた。無人機や人工衛星などで収集した膨大なデータをＡＩで処理・分析し、迅速に意思決定する戦いへの適応を呼びかけた。

「防衛上の『空白』を解消し、太平洋側からの攻撃にも万全の対応を行う」とし、レーダー配備などで太平洋側の防衛体制を強化する重要性も盛り込んだ。

国家安全保障には、経済や技術を含めた「日本全体の国力を強化し、国を挙げて目標の実現に取り組んでいくことが必要となっている」と指摘。そのために「国民の理解を得ることが不可欠だ」と強調した。安保関連費に関し、数値目標は明記しなかった。

自民は１９日も幹部会合で協議を続け、６月上旬にも政府に提言を申し入れる。