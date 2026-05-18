【ひらがなクイズ】解けたらさすが！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは美しい野鳥
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、手仕事に欠かせない道具、古くから尊ばれてきた樹木、そして街中でも見かける身近な野鳥という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
ほ□□も
き□□のき
い□□よどり
ヒント：幅が狭く繊細な、結び合わせるための道具。そして、海の近くや街中で見られ、鮮やかな色彩と澄んだ鳴き声が特徴の野鳥を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そひ」を入れると、次のようになります。
ほそひも（細ひも）
きそひのき（木曽檜）
いそひよどり（イソヒヨドリ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、繊細な手仕事に使われる資材、日本の建築文化を支える銘木、そして空を舞う美しい鳥の名称を組み合わせました。共通する「そひ」という響きが、指先の細かな作業から、深く静かな森の空気、さらに晴れ渡る空に響くさえずりまでを、凛としたリズムで結びつけています。言葉が持つ多様な表情を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、手仕事に欠かせない道具、古くから尊ばれてきた樹木、そして街中でも見かける身近な野鳥という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ほ□□も
き□□のき
い□□よどり
ヒント：幅が狭く繊細な、結び合わせるための道具。そして、海の近くや街中で見られ、鮮やかな色彩と澄んだ鳴き声が特徴の野鳥を思い浮かべてみてください。
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正解：そひ正解は「そひ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そひ」を入れると、次のようになります。
ほそひも（細ひも）
きそひのき（木曽檜）
いそひよどり（イソヒヨドリ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、繊細な手仕事に使われる資材、日本の建築文化を支える銘木、そして空を舞う美しい鳥の名称を組み合わせました。共通する「そひ」という響きが、指先の細かな作業から、深く静かな森の空気、さらに晴れ渡る空に響くさえずりまでを、凛としたリズムで結びつけています。言葉が持つ多様な表情を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)