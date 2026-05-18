コスプレイヤーとして活躍するあゆのさんが、週刊SPA!5月19日号の「推し撮」に登場しました。テーマは「部活」、ロケ地は体育館、衣装はバレーボールユニフォームという設定で撮影が行われた。



【写真】98センチのお尻がくっきり！ユニフォーム姿のあゆのさん

圧巻のむちむちボディで大人気なあゆのさん。圧巻のむちむちボディで人気を集める彼女が、バレー合宿をイメージしたシチュエーションで圧巻ボディを見せつけます。誌面では、躍動感あふれるカットとともに、等身大の魅力も。お尻のラインがくっきり出たバレーボールユニフォームという新鮮なビジュアルは必見です。（撮影／岡本武志 ヘアメイク／市嶋あかね スタイリング／田中あゆ美）



あゆのさんはＸで「 『週刊SPA!』にて 撮り下ろしグラビアが掲載されてます！ スポーティなあゆのから、まるで一緒に合宿しているようなドキドキカットまで見れちゃいます」「みんなあゆの掲載のSPA!さんお迎えしてくれた〜？ お写真いっぱい載せるのでお楽しみに」などと投稿。撮影時の画像などを公開しています。



【あゆのさんプロフィル】Birthday：4月5日 出身地：千葉県 血液型：A型 T155 B94W62H98 Hobby：コスプレ アニメ フィギュア鑑賞、シール帳 Skill：料理 お菓子作り 「東京ゲームショウ2025」の公式コスプレイヤーなどで活躍。これまでに20キャラクター以上のコスプレを披露し、SNS総フォロワー50万人超え。最新情報は公式X（@ayunochan_）やインスタグラム（@ayunochan_）