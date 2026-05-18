「雰囲気全然違うくてビックリ」ファーストサマーウイカ、ショートカット姿に反響！ 「めちゃくちゃ美人」
タレントのファーストサマーウイカさんは5月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ショートカットヘアの姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】ファーストサマーウイカのショートカット姿
ファンからは「どっちも雰囲気全然違うくてビックリ！」「こんだけ雰囲気変わるのさすが」「感動で鳥肌たちました！」「カッコよすぎ〜」「やっぱりめちゃくちゃ美人」「ウイカ様最高や」など、称賛の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ファーストサマーウイカのショートカット姿
「こんだけ雰囲気変わるのさすが」ファーストサマーウイカさんは「#龍が如くTHELIVE 赤目とノアで参加させていただきました！」と、17日に行われた人気ゲーム『龍が如く』シリーズ初のライブイベント「龍が如くTHE LIVE -IKIZAMA-」（東京・Kanadevia Hall）に出演したことを報告。また「そしてなんと！ ノアから赤目へのステージ早替えを」と説明し、2枚の写真を公開しました。自身が同シリーズで演じたキャラクターをイメージした、ロングカットヘアとショートカットヘアの姿です。特にショートカットヘアの姿は、普段の印象とかなり違います。
「ファーストサマーウイカさんのカリスマ性って普通じゃない」同シリーズを製作する「RGGスタジオ」代表の横山昌義さんも同日、自身のXを更新。ファーストサマーウイカさんとのツーショットを公開し「この人と出会えてよかった」と絶賛しました。ファンからは「やっぱりファーストサマーウイカさんのカリスマ性って普通じゃない」「お二人とも最高に格好いいです！」などの反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)