貯蓄上手な人が「朝にやること・やらないこと」。1年後の口座残高が変わる、3つの習慣
“貯蓄が上手な人”というと、金融知識が豊富とか、意志が強い人などと思うかもしれません。しかし、実は貯蓄が上手な人は「お金が逃げない仕組み」を生活の中に組み込んでいることが分かります。
特に、一日の始まりである朝の過ごし方は、その日の支出をコントロールする最大の鍵となるものです。そこで今回は、貯蓄上手な人が「朝にやる習慣と朝にやらないこと」をご紹介します。
貯蓄上手な人は、150円のペットボトル飲料を「たった150円」とは考えません。週5日で通勤する場合、毎日続ければ1カ月で約3000円、1年で3万6000円という大きな固定費になることを理解しています。
朝、お気に入りの飲み物をボトルに詰める1分間は、年間数万円の「確実な利益」を生む投資時間なのです。
このことから分かるのは、貯蓄上手な人は「少しの手間でレギュラーの支出を抑えられる」ことを知っている、ということです。
▼「冷蔵庫の中身をチラ見」して買い物リストを脳内作成
家を出る前に冷蔵庫を確認するのは、無駄な「二重買い」と献立が決まらないことによる「総菜・外食への逃げ」を防ぐためです。
在庫を把握することで、スーパーで特売品に惑わされることなく、必要なものだけを最短ルートで買う力が身に付きます。
▼「前日のレシートや増えすぎた小銭」を財布から出す
財布を整理する行為は、現状の資産把握に直結します。レシートを出す際、一瞬でも「昨日のこの買い物は必要だったか？」と振り返ることで、今日一日の支出に対してブレーキがかかりやすくなります。
自分の財産を毎日意識していることが、貯蓄上手へとつながっているのです。
▼「1分間のついで掃除」で物欲をコントロール
部屋が整っていると、今あるもので満足できる「足るを知る」精神が養われます。逆に、家が散らかっているとストレスから「衝動買い」に走りやすくなるもの。
目の前の散らかっているものをサッと片付けたり、洗面所をサッと拭いたりといった小さな整えが、結果として冷静な判断力を保ちます。
朝の時間は、脳が最もクリアで判断力が高い状態です。そこに広告や他人の消費生活といった情報を無防備に入れると、脳が疲弊して判断力が低下します。
判断力が鈍った午後に「なんとなくの買い物」をしてしまうのを防ぐため、朝は情報のシャワーを浴びません。
▼「今日の服」をその場で選ばない
朝の「何を着よう？」という迷いは、脳のエネルギーを大きく消費します。貯蓄上手な人は、服をパターン化するか前夜に決めておくことで、大切な「決断力」を節約します。
この決断力の余裕が、仕事での成果や、複雑な家計管理を継続する力につながるのです。
▼出社前の「コンビニ立ち寄り」
「とりあえずコンビニに寄ってみよう」は、無駄買いの入り口です。その中でも、「喉が渇くかも」「おなかが空くかも」という不安を抱えたまま外出するのは、コンビニにお金を払うことを容認しているのと同じこと。
朝に水筒や軽食を準備し、あえて「外で買わなくていい状態」を完璧に作って外出することで、無駄なコンビニ立ち寄りをなくすことができます。
貯蓄上手な人の朝の習慣に共通しているのは、「未来に起こりうる無駄な支出を、先回りして潰している」という点です。一つひとつは小さな「チリ積も」な行動ですが、それが積み重なることで、1カ月後、1年後の口座残高に目に見える違いとなって表れます。
まずは明日の朝、水筒を準備することから始めてみませんか。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
特に、一日の始まりである朝の過ごし方は、その日の支出をコントロールする最大の鍵となるものです。そこで今回は、貯蓄上手な人が「朝にやる習慣と朝にやらないこと」をご紹介します。
貯蓄上手な人が「朝にやる」習慣▼「マイボトルの準備」で“チリ積も支出”を封鎖する
貯蓄上手な人は、150円のペットボトル飲料を「たった150円」とは考えません。週5日で通勤する場合、毎日続ければ1カ月で約3000円、1年で3万6000円という大きな固定費になることを理解しています。
このことから分かるのは、貯蓄上手な人は「少しの手間でレギュラーの支出を抑えられる」ことを知っている、ということです。
▼「冷蔵庫の中身をチラ見」して買い物リストを脳内作成
家を出る前に冷蔵庫を確認するのは、無駄な「二重買い」と献立が決まらないことによる「総菜・外食への逃げ」を防ぐためです。
在庫を把握することで、スーパーで特売品に惑わされることなく、必要なものだけを最短ルートで買う力が身に付きます。
▼「前日のレシートや増えすぎた小銭」を財布から出す
財布を整理する行為は、現状の資産把握に直結します。レシートを出す際、一瞬でも「昨日のこの買い物は必要だったか？」と振り返ることで、今日一日の支出に対してブレーキがかかりやすくなります。
自分の財産を毎日意識していることが、貯蓄上手へとつながっているのです。
▼「1分間のついで掃除」で物欲をコントロール
部屋が整っていると、今あるもので満足できる「足るを知る」精神が養われます。逆に、家が散らかっているとストレスから「衝動買い」に走りやすくなるもの。
目の前の散らかっているものをサッと片付けたり、洗面所をサッと拭いたりといった小さな整えが、結果として冷静な判断力を保ちます。
貯蓄上手な人が「朝にやらない」こと▼「テレビやSNS」をダラダラ流し見しない
朝の時間は、脳が最もクリアで判断力が高い状態です。そこに広告や他人の消費生活といった情報を無防備に入れると、脳が疲弊して判断力が低下します。
判断力が鈍った午後に「なんとなくの買い物」をしてしまうのを防ぐため、朝は情報のシャワーを浴びません。
▼「今日の服」をその場で選ばない
朝の「何を着よう？」という迷いは、脳のエネルギーを大きく消費します。貯蓄上手な人は、服をパターン化するか前夜に決めておくことで、大切な「決断力」を節約します。
この決断力の余裕が、仕事での成果や、複雑な家計管理を継続する力につながるのです。
▼出社前の「コンビニ立ち寄り」
「とりあえずコンビニに寄ってみよう」は、無駄買いの入り口です。その中でも、「喉が渇くかも」「おなかが空くかも」という不安を抱えたまま外出するのは、コンビニにお金を払うことを容認しているのと同じこと。
朝に水筒や軽食を準備し、あえて「外で買わなくていい状態」を完璧に作って外出することで、無駄なコンビニ立ち寄りをなくすことができます。
貯蓄上手な人の朝の習慣に共通しているのは、「未来に起こりうる無駄な支出を、先回りして潰している」という点です。一つひとつは小さな「チリ積も」な行動ですが、それが積み重なることで、1カ月後、1年後の口座残高に目に見える違いとなって表れます。
まずは明日の朝、水筒を準備することから始めてみませんか。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)