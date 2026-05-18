食事を提供しないホテル！？新潟市の街なかに“宿泊施設” 素泊まりで街の食や暮らし体感を「古町一帯周遊して」
中心市街地の活性化に向け、新潟市の商店街に5月、宿泊施設がオープンします。特長は“食事を提供しない”こと。観光地ではなく、あえて街なかにオープンさせる理由がそこにありました。
【吉田優アナウンサー】
「スーパーや飲食店が立ち並ぶ本町通りの商店街。この場所に新たにオープンするのがこちらの宿泊施設です。一体どんな場所なのでしょうか？」
5月18日、報道陣に公開されたのは5月末にグランドオープンする宿泊施設『TOVILLASTAY新潟本町』です。
洗練された空間が広がる施設ですが、スタッフや管理者はおらず、食事の提供もありません。
【HOTELS＆RESORTS 高山将史さん】
「素泊まりのプランなので、古町の海鮮を食べたり、昔からある老舗のお店に行ったりして“古町を体験してもらう”のがコンセプト」
宿泊をきっかけに、街の暮らしや魅力を体感してほしいといいます。
部屋は全部で6部屋あり、それぞれのグレードに合わせて2万円代から宿泊することが可能。中にはこんな部屋も…
【吉田優アナウンサー】
「こちらの客室には本格的なサウナも完備。共用スペースではなく、プライベートサウナとして使えるため、旅の疲れをしっかりと癒すことができそうです」
街なかに立地していながらも、リフレッシュできる空間が生み出されています。施設のプロデュースに携わった小林さんは…
【新潟家守舎代表取締役 小林紘大さん】
「プライベート性も高いが、扉を開けると日常があるとか、そういう“今どこにいるんだろう”みたいな感覚も楽しめる」
そのほか、近隣の店で買った食材を調理できるキッチンが備わった部屋や、自宅のようにくつろげる一棟まるごと貸し出すプランも。
18日は地域の人も訪れ、興味深そうに内覧会に参加していました。
【訪れた人】
「新潟にはないホテル（のコンセプト）で、見ていて楽しかった」
【訪れた人】
「家族みんなで泊まりに来たり、ご飯を食べて、観光ついでに泊まれたりして良い」
【HOTELS＆RESORTS 高山将史さん】
「宿泊プラス、古町一帯を周遊してもらい、観光地や食を楽しんでほしい」
TOVILLASTAY新潟本町は、5月30日にグランドオープンする予定で、予約は公式サイトから受け付けているということです。