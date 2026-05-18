中心市街地の活性化に向け、新潟市の商店街に5月、宿泊施設がオープンします。特長は“食事を提供しない”こと。観光地ではなく、あえて街なかにオープンさせる理由がそこにありました。

【吉田優アナウンサー】

「スーパーや飲食店が立ち並ぶ本町通りの商店街。この場所に新たにオープンするのがこちらの宿泊施設です。一体どんな場所なのでしょうか？」



5月18日、報道陣に公開されたのは5月末にグランドオープンする宿泊施設『TOVILLASTAY新潟本町』です。



洗練された空間が広がる施設ですが、スタッフや管理者はおらず、食事の提供もありません。



【HOTELS＆RESORTS 高山将史さん】

「素泊まりのプランなので、古町の海鮮を食べたり、昔からある老舗のお店に行ったりして“古町を体験してもらう”のがコンセプト」



宿泊をきっかけに、街の暮らしや魅力を体感してほしいといいます。



部屋は全部で6部屋あり、それぞれのグレードに合わせて2万円代から宿泊することが可能。中にはこんな部屋も…



【吉田優アナウンサー】

「こちらの客室には本格的なサウナも完備。共用スペースではなく、プライベートサウナとして使えるため、旅の疲れをしっかりと癒すことができそうです」



街なかに立地していながらも、リフレッシュできる空間が生み出されています。施設のプロデュースに携わった小林さんは…



【新潟家守舎代表取締役 小林紘大さん】

「プライベート性も高いが、扉を開けると日常があるとか、そういう“今どこにいるんだろう”みたいな感覚も楽しめる」



そのほか、近隣の店で買った食材を調理できるキッチンが備わった部屋や、自宅のようにくつろげる一棟まるごと貸し出すプランも。



18日は地域の人も訪れ、興味深そうに内覧会に参加していました。



【訪れた人】

「新潟にはないホテル（のコンセプト）で、見ていて楽しかった」



【訪れた人】

「家族みんなで泊まりに来たり、ご飯を食べて、観光ついでに泊まれたりして良い」



【HOTELS＆RESORTS 高山将史さん】

「宿泊プラス、古町一帯を周遊してもらい、観光地や食を楽しんでほしい」



TOVILLASTAY新潟本町は、5月30日にグランドオープンする予定で、予約は公式サイトから受け付けているということです。