栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、実行役の１人として１５日に逮捕された相模原市の男子高校生（１６）が、同市に住む知人で１６歳の男子高校生２人を強盗に誘っていたとみられることが１８日、捜査関係者への取材で分かった。

実行役が勧誘役も果たしていた構図だ。県警は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行の可能性が高いとし、高校生４人が強盗に加わった経緯も追及している。

県警はこれまでに、相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生４人と、横浜市港北区小机町、無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）の両容疑者を強盗殺人容疑で逮捕。４人が実行役で、夫婦が現場の指示役とみている。

発表などによると、６人は何者かと共謀し、１４日午前９時２５分頃、上三川町上神主の会社役員男性（６８）方に侵入して金品を物色し、男性の妻・富山英子さん（６９）の胸を突き刺すなどして殺害した疑い。夫婦が容疑を否認する一方、一部の少年は「後悔している」と話しているという。

県警によると、高校生４人は同学年で、３人は相模原市在住。２番目に逮捕された少年は、同市の２人と知人で、うち１人とは過去に同じ高校に通っていた。

捜査関係者によると、この少年が、面識があった２人を誘った可能性が高いという。４人の中には、夫婦と以前から知人関係だった少年がいた可能性もある。

竹前容疑者ら夫婦は事件現場から離れた栃木県内の別の場所から、４人に指示を出したとみられる。県警は、さらに上位の指示役などがいるとみて捜査を続けている。

事件では、少年４人が現場への移動に白いセダンタイプの高級外車を使ったとみられる。竹前容疑者の自宅アパート近くの住民によると、この車と同じ車種が、大型連休前にアパート近くの路上に止められていた。

県警は、２番目に逮捕した少年の自宅近くの公園駐車場で、この車を発見した。捜査関係者は、この少年が無免許で運転し、事件現場に移動したとみている。車両は夫婦名義ではなかった。盗難車でもなく、夫婦が第三者から提供されて少年に貸した可能性が高いという。

４人のうち少なくとも２人は事件後、この車に乗り遅れ、１人は通行人に声をかけて最寄りのＪＲ石橋駅まで車に乗せてもらい、上り電車に乗ったことも判明している。

県警は１８日午前、竹前容疑者と、川崎市の少年を宇都宮地検に送検した。