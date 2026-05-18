ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > パラ水泳・保坂幸平選手（秋田南高・1年）ワールドシリー… パラ水泳・保坂幸平選手（秋田南高・1年）ワールドシリーズ出場へ 世界に挑む思いは パラ水泳・保坂幸平選手（秋田南高・1年）ワールドシリーズ出場へ 世界に挑む思いは 2026年5月18日 20時0分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 パラ水泳の保坂幸平選手（秋田南高・1年）が５月すえに静岡県で開かれるワールドシリーズに出場します。目指すはさらなる大きな舞台、世界に挑む思いを聞きました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【続報】１８日昼すぎに出火した秋田市河辺の林野火災は鎮圧 知事と市長村長の会合で風力発電の安全性巡り意見交換 ４月に羽根が折れる事故のあった男鹿市で３月にも… 秋田市河辺で林野火災 消火活動が続く 影響で出羽グリーンロードの一部区間が通行止め 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, ネジ, 置床工事, 訪問介護, 住宅, イベント, 配線, 海, 思いやり, 伊東市