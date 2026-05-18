なぜ？何気ないタイミングで写真を撮る夫。翌日知ったがんの多発転移／痔だと思ったら大腸がんステージ4でした（6）
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仕事を優先して、健康を後回しにした生活を送っていたくぐりさん。お尻からの出血があったものの、痔と思い込みそのままにしてしまっていました。しかし、それ以外にも体に不調があらわれ、受診をすると大腸がんステージ4であることが発覚して…。
37歳で発覚した大腸がん。治療をしながら漫画家デビュー、経過観察に至るまでの日々を描いたコミックエッセイです。
■どうして体中検査したのか
※緊急事態でない限り、トータルでのメリットを優先した方が良いと分かっているので治療は検査が全部終わった後でじっくり戦略を練ってからスタートします。(監修・押川)
■なんでもない毎日を撮ろうとする夫
■突然の来客
■検査結果 1
■検査結果 2
※基本的にはがんの進行範囲を全て説明することが多いです。これはたとえ一時的にショックが大きくても、結局は本人に覚悟を持ってもらった方がトータルではメリットの方が多いからです。(監修・押川)
著＝くぐり、監修＝押川勝太郎／『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』