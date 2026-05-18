夫の表情が硬いような気がした


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仕事を優先して、健康を後回しにした生活を送っていたくぐりさん。お尻からの出血があったものの、痔と思い込みそのままにしてしまっていました。しかし、それ以外にも体に不調があらわれ、受診をすると大腸がんステージ4であることが発覚して…。

37歳で発覚した大腸がん。治療をしながら漫画家デビュー、経過観察に至るまでの日々を描いたコミックエッセイです。

※本記事はくぐり著、押川勝太郎監修の書籍『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした　標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』から一部抜粋・編集しました。

■どうして体中検査したのか

どう動くべきなの？


何でもないタイミングで夫が写真を撮った


※緊急事態でない限り、トータルでのメリットを優先した方が良いと分かっているので治療は検査が全部終わった後でじっくり戦略を練ってからスタートします。(監修・押川)

■なんでもない毎日を撮ろうとする夫

おかしい…これはおかしいぞ…


謎は次の日にわかる事になる


■突然の来客

こんな昼間にだれかな？


話があるんだ…


■検査結果　1

お母さんも交えて3人で話し合って決めて…


肺に多発転移してるそうだ


■検査結果　2

皆の意見が一致したんだよ


昨日夫が写真を撮りまくった理由を理解した


※基本的にはがんの進行範囲を全て説明することが多いです。これはたとえ一時的にショックが大きくても、結局は本人に覚悟を持ってもらった方がトータルではメリットの方が多いからです。(監修・押川)

著＝くぐり、監修＝押川勝太郎／『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』