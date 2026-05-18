なでしこジャパン狩野倫久新監督就任会見要旨
日本女子代表(なでしこジャパン)の狩野倫久新監督(49)の就任記者会見が18日、都内で行われた。
●JFA宮本恒靖会長
「前任のニールセン監督にはなでしこジャパンの強化に対して多大なコミットをしていただいたことは大変感謝しています。ただ来年のブラジルで行われるW杯で再び世界一になることを逆算したときに、今回の決断に至りました。選定にあたっては複数の候補者の中から最終的に理事会で選んだ。狩野監督には今まで培ってきた経験を生かして、世界一にトライしてほしいと思います」
●JFA今泉守正女子委員長
「女子員会としてもなでしこジャパンの新監督に求める条件を慎重に検討してきた。新監督の選考にあたっては、5つの要素を考えた。国際経験、戦術の浸透力、チームマネジメント、女子サッカーへの理解、そして一番大切な日本の選手の特性を生かしながら世界で勝つための戦う明確なプランを持っているかを重視した。世代別のW杯でも結果を残していて、若い世代の選手を誰よりも把握しており、ニールセン監督も下で名参謀として、現在のなでしこジャパンを熟知している。新しい体制になる中で、不安要素を最小限に抑えながら、世界一奪還という目標に向けて追求できると考えた。女子委員会としても世界一奪還を目指せるようにしっかりと支えていきたい」
●狩野監督
「私たちが掲げる最大の目標は2027年ブラジルW杯優勝。そこにアグレッシブにチャレンジしたい。私は2015年より女子の指導に関わってきた。代表チームだけでなく、普及事業、育成事業、指導者養成、多くの方と一緒になって取り組んできた。今回なでしこジャパンの話をいただき、女子サッカーの進歩の過程の大きな一歩となるようにと強い覚悟を持って引き受けさせていただいた。コーチには新たに内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチ、佐野智之GKコーチに就任していただき、岡本隆吾フィジカルコーチ、小杉光正アナリストには引き続きお願いしている。皆さんの期待に応えて、女子サッカーの発展に繋がるように誠心誠意、覚悟を持って取り組みます」
-内田氏のコーチ招へいについて
今泉委員長
「私たちが考えたのは、グローバルスタンダードを伝えられること。内田さんに関してはW杯に2回、所属チームとしてもCLでベスト4に進出したり、国内外で実績を残している。その知見は日本サッカー界にとって大きな財産。グローバルスタンダードを伝えていける一人として考えている。サムライブルーで活躍した選手がなでしこジャパンのコーチに就任するのは初になる」
狩野監督
「皆さんもご存じの通り、メディアの仕事をしている。その中で(一昨年の)10月に彼が一度コーチとして就いてくれた時期にいい指導があった。私がお願いした。彼は現状の契約の中でどうしても外せない、調整がきかないものがあり、難しいんじゃないかというような話もあったけど、どうしても彼の世界基準、指導者としてのポテンシャル、世界一を獲るために彼が必要だということで強くお願いしました。その中で現在の契約以外のところで、100%なでしこジャパンのコーチとしてやってくれると合意しました」
「彼のドイツでの経験、ドイツでのCL上位まで戦ってきた。なにより準備を怠らない。指導者としてのポテンシャル、準備を実践できる。皆さんのテレビの印象がどうかわからないけど、準備のきめ細かさをみてきた。世界基準を持った指導者というところで、コーチとして期待しています」
-近賀氏のコーチ招へいについて
今泉委員長
「2011年のW杯優勝メンバー。その後も世界最高峰の舞台で活躍してきた。数多くの実績を残し、海外でも活躍している。女性初のJFAロールモデルコーチとしても活躍している。直近のU-17アジアカップもコーチとして帯同していて、選手へのコミュニケーションは素晴らしい。近賀さんの知見、経験も日本サッカーの財産だと思っています」
狩野監督
「今年1年間はロールモデルコーチとしてアンダーカテゴリで帯同してもらっている。プロライセンスの取得を目指すというところで新たなチャレンジをしている。2011年の経験はもちろんですが、彼女自身が昨年まで現役だったということで一番選手に近い環境で、なおかつコーチとしても活動している。その両方の経験が非常に大きいと思っています」
-内田さんは6月の活動から合流?
今泉委員長
「その通りです」
-日本人の特性を生かしたサッカーとは
狩野監督
「日本の特性としては緻密な勤勉性、それを生かした戦術理解の高さ、躍動感のあるコンビネーション。それを生むことが目的ではないが、どんどん走ってゴールに繋げるダイナミックなところが必要になってくると思います」
-監督の選定について
宮本会長
「外国人、日本人、そんなに数は多くないけど、その候補の中から選んだというところです」
-内田コーチの活動について。視察はどうする?合宿はどうする?といった細部まで話し合っているのか
狩野監督
「そこに関してはなでしこジャパンのコーチとしての仕事、視察に関してももちろんありますし、同じような形で我々がこなしている仕事を彼に説明をしたうえで、それをこなして頂けるということで合意しています。どうしても抜けないといけないということは出てくるかもしれないけど、それは私の方が彼にお願いしたということがあるので、ご理解いただくのが一番かなと思います」
-海外視察について
狩野監督
「コーチングスタッフの割り振りもある。アメリカもシーズン中、欧州もある。シーズンが始まれば役割を分担する。それ以外も映像ですべての選手を把握して進めたい」
-内田コーチと近賀コーチの2人はDF出身。守備をより強化したいということか
狩野監督
「コーチングスタッフの2人に関しては役割分担はお伝えできないが、守備だから守備だけを担当するわけではない。いかにゴールに迫れるか。いかに日本人の特性である走れるか。選手のストロングポイント、最適解をみつけて試合に臨めるようにしたい」
-前体制でコーチを務めたことの継続性は?
狩野監督
「前任のニールセン監督も日本の特性を生かしてと我々と議論して進めていた。そういう意味ではフットボールに関して、180度コンセプトが変わるとか、いきなり守備的になるとかではなくて、アグレッシブに展開して、そういう意味では継続していくと思う。ニールセン監督は選手に対して前向きに明るく、メンタル的なアプローチがあった。選手自身も前向きにチャレンジする姿をみてきた。そこによってチーム力が向上する姿もみてきた。そこは自分自身参考にして取り入れていきたい」
「今まで前任と一緒に作ってきたことはあるが、かといってまったく一緒ではない。それは攻撃の部分もより緻密に。これは戦術的にだけではない。自分たちの特性を生かすと同時に相手にやらせないことを追求していきたい。さらに要求したいのは走るということ。我々としてはどんどん追い越していって、いかにボックス内に人数を割けるかが重要になってくる。アグレッシブさ、躍動感のあるプレーを要求していきたい」
-なでしこジャパンには海外所属選手が多い。選ばれるためには早めに海外に出る方がいい?
狩野監督
「海外だから日本だからという差はなくて、結果的に選んだ選手が今は海外の選手が多いのが現状。私もWEリーグのテクニカルアドバイザーを3年務めた。その中で可能性のある選手が出てきている。データ上の話になるが、リーグの違いはあるが強度も上がっている。成長は国内においてもしていける。私も常にWEリーグを視察している。海外に行くことでワールドクラスの選手とやることで伸びていくこともあるかもしれないが、早く行けばいいというわけではない。逆に行かなくてもなでしこジャパンに入る選手はいるかと思います。公平に選手を視察してみて、その可能性のある選手にチーム力を還元してもらうことが大事。海外にいても日本にいても十分にチャンスがあると感じてもらえればと思います」
-ニールセン体制ではシステムは4-3-3だったと思うが、アメリカ遠征では4-2-3-1気味だった。システムについてはどう考えているか
狩野監督
「フットボールなので相手の狙いとポジションがある。招集したメンバーの特長をいかに生かすかを考えることがベースになる。今はっきりとこの形だということはお伝えできない。サイド攻撃や中盤力を生かして、状況に応じて守れるような、バランスのいいシステムを(選手を)招集してから考えたい」
(取材・文 児玉幸洋)
●JFA宮本恒靖会長
「前任のニールセン監督にはなでしこジャパンの強化に対して多大なコミットをしていただいたことは大変感謝しています。ただ来年のブラジルで行われるW杯で再び世界一になることを逆算したときに、今回の決断に至りました。選定にあたっては複数の候補者の中から最終的に理事会で選んだ。狩野監督には今まで培ってきた経験を生かして、世界一にトライしてほしいと思います」
「女子員会としてもなでしこジャパンの新監督に求める条件を慎重に検討してきた。新監督の選考にあたっては、5つの要素を考えた。国際経験、戦術の浸透力、チームマネジメント、女子サッカーへの理解、そして一番大切な日本の選手の特性を生かしながら世界で勝つための戦う明確なプランを持っているかを重視した。世代別のW杯でも結果を残していて、若い世代の選手を誰よりも把握しており、ニールセン監督も下で名参謀として、現在のなでしこジャパンを熟知している。新しい体制になる中で、不安要素を最小限に抑えながら、世界一奪還という目標に向けて追求できると考えた。女子委員会としても世界一奪還を目指せるようにしっかりと支えていきたい」
●狩野監督
「私たちが掲げる最大の目標は2027年ブラジルW杯優勝。そこにアグレッシブにチャレンジしたい。私は2015年より女子の指導に関わってきた。代表チームだけでなく、普及事業、育成事業、指導者養成、多くの方と一緒になって取り組んできた。今回なでしこジャパンの話をいただき、女子サッカーの進歩の過程の大きな一歩となるようにと強い覚悟を持って引き受けさせていただいた。コーチには新たに内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチ、佐野智之GKコーチに就任していただき、岡本隆吾フィジカルコーチ、小杉光正アナリストには引き続きお願いしている。皆さんの期待に応えて、女子サッカーの発展に繋がるように誠心誠意、覚悟を持って取り組みます」
-内田氏のコーチ招へいについて
今泉委員長
「私たちが考えたのは、グローバルスタンダードを伝えられること。内田さんに関してはW杯に2回、所属チームとしてもCLでベスト4に進出したり、国内外で実績を残している。その知見は日本サッカー界にとって大きな財産。グローバルスタンダードを伝えていける一人として考えている。サムライブルーで活躍した選手がなでしこジャパンのコーチに就任するのは初になる」
狩野監督
「皆さんもご存じの通り、メディアの仕事をしている。その中で(一昨年の)10月に彼が一度コーチとして就いてくれた時期にいい指導があった。私がお願いした。彼は現状の契約の中でどうしても外せない、調整がきかないものがあり、難しいんじゃないかというような話もあったけど、どうしても彼の世界基準、指導者としてのポテンシャル、世界一を獲るために彼が必要だということで強くお願いしました。その中で現在の契約以外のところで、100%なでしこジャパンのコーチとしてやってくれると合意しました」
「彼のドイツでの経験、ドイツでのCL上位まで戦ってきた。なにより準備を怠らない。指導者としてのポテンシャル、準備を実践できる。皆さんのテレビの印象がどうかわからないけど、準備のきめ細かさをみてきた。世界基準を持った指導者というところで、コーチとして期待しています」
-近賀氏のコーチ招へいについて
今泉委員長
「2011年のW杯優勝メンバー。その後も世界最高峰の舞台で活躍してきた。数多くの実績を残し、海外でも活躍している。女性初のJFAロールモデルコーチとしても活躍している。直近のU-17アジアカップもコーチとして帯同していて、選手へのコミュニケーションは素晴らしい。近賀さんの知見、経験も日本サッカーの財産だと思っています」
狩野監督
「今年1年間はロールモデルコーチとしてアンダーカテゴリで帯同してもらっている。プロライセンスの取得を目指すというところで新たなチャレンジをしている。2011年の経験はもちろんですが、彼女自身が昨年まで現役だったということで一番選手に近い環境で、なおかつコーチとしても活動している。その両方の経験が非常に大きいと思っています」
-内田さんは6月の活動から合流?
今泉委員長
「その通りです」
-日本人の特性を生かしたサッカーとは
狩野監督
「日本の特性としては緻密な勤勉性、それを生かした戦術理解の高さ、躍動感のあるコンビネーション。それを生むことが目的ではないが、どんどん走ってゴールに繋げるダイナミックなところが必要になってくると思います」
-監督の選定について
宮本会長
「外国人、日本人、そんなに数は多くないけど、その候補の中から選んだというところです」
-内田コーチの活動について。視察はどうする?合宿はどうする?といった細部まで話し合っているのか
狩野監督
「そこに関してはなでしこジャパンのコーチとしての仕事、視察に関してももちろんありますし、同じような形で我々がこなしている仕事を彼に説明をしたうえで、それをこなして頂けるということで合意しています。どうしても抜けないといけないということは出てくるかもしれないけど、それは私の方が彼にお願いしたということがあるので、ご理解いただくのが一番かなと思います」
-海外視察について
狩野監督
「コーチングスタッフの割り振りもある。アメリカもシーズン中、欧州もある。シーズンが始まれば役割を分担する。それ以外も映像ですべての選手を把握して進めたい」
-内田コーチと近賀コーチの2人はDF出身。守備をより強化したいということか
狩野監督
「コーチングスタッフの2人に関しては役割分担はお伝えできないが、守備だから守備だけを担当するわけではない。いかにゴールに迫れるか。いかに日本人の特性である走れるか。選手のストロングポイント、最適解をみつけて試合に臨めるようにしたい」
-前体制でコーチを務めたことの継続性は?
狩野監督
「前任のニールセン監督も日本の特性を生かしてと我々と議論して進めていた。そういう意味ではフットボールに関して、180度コンセプトが変わるとか、いきなり守備的になるとかではなくて、アグレッシブに展開して、そういう意味では継続していくと思う。ニールセン監督は選手に対して前向きに明るく、メンタル的なアプローチがあった。選手自身も前向きにチャレンジする姿をみてきた。そこによってチーム力が向上する姿もみてきた。そこは自分自身参考にして取り入れていきたい」
「今まで前任と一緒に作ってきたことはあるが、かといってまったく一緒ではない。それは攻撃の部分もより緻密に。これは戦術的にだけではない。自分たちの特性を生かすと同時に相手にやらせないことを追求していきたい。さらに要求したいのは走るということ。我々としてはどんどん追い越していって、いかにボックス内に人数を割けるかが重要になってくる。アグレッシブさ、躍動感のあるプレーを要求していきたい」
-なでしこジャパンには海外所属選手が多い。選ばれるためには早めに海外に出る方がいい?
狩野監督
「海外だから日本だからという差はなくて、結果的に選んだ選手が今は海外の選手が多いのが現状。私もWEリーグのテクニカルアドバイザーを3年務めた。その中で可能性のある選手が出てきている。データ上の話になるが、リーグの違いはあるが強度も上がっている。成長は国内においてもしていける。私も常にWEリーグを視察している。海外に行くことでワールドクラスの選手とやることで伸びていくこともあるかもしれないが、早く行けばいいというわけではない。逆に行かなくてもなでしこジャパンに入る選手はいるかと思います。公平に選手を視察してみて、その可能性のある選手にチーム力を還元してもらうことが大事。海外にいても日本にいても十分にチャンスがあると感じてもらえればと思います」
-ニールセン体制ではシステムは4-3-3だったと思うが、アメリカ遠征では4-2-3-1気味だった。システムについてはどう考えているか
狩野監督
「フットボールなので相手の狙いとポジションがある。招集したメンバーの特長をいかに生かすかを考えることがベースになる。今はっきりとこの形だということはお伝えできない。サイド攻撃や中盤力を生かして、状況に応じて守れるような、バランスのいいシステムを(選手を)招集してから考えたい」
(取材・文 児玉幸洋)