モウリーニョ氏、13年ぶりのレアル復帰に合意!! 2年契約+1年間の延長OP付帯、ベンフィカから4人のコーチを連れていく予定

モウリーニョ氏、13年ぶりのレアル復帰に合意!! 2年契約+1年間の延長OP付帯、ベンフィカから4人のコーチを連れていく予定