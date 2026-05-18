モウリーニョ氏、13年ぶりのレアル復帰に合意!! 2年契約+1年間の延長OP付帯、ベンフィカから4人のコーチを連れていく予定
ジョゼ・モウリーニョ氏は来季からレアル・マドリーの監督として2年契約で復帰することに合意したようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。
現役引退後、ポルトやチェルシー、インテルを率いたモウリーニョ氏は、10-11シーズンにR・マドリー監督に就任。初年度にコパ・デル・レイ制覇へと導き、11-12シーズンにはラ・リーガを制覇したものの、無冠に終わった12-13シーズン後に退任していた。
昨年9月からはベンフィカを率い、今季は23勝11分けの無敗でリーグ戦を終えた。しかし、勝ち点は80にとどまり、同88(28勝4分け2敗)のポルトに届かずにリーグ戦3位に終わっていた。
なお、R・マドリーとモウリーニョ氏の契約は28年までの2年契約となるが、1年間の延長オプションが付帯している模様。R・マドリーの今季最終戦は23日に行われ、その後、正式に発表されるようだ。また、モウリーニョ氏はベンフィカから4人のコーチを引き連れていく予定だという。
R・マドリーは今季からチームを率いたシャビ・アロンソ監督が、わずか232日で退任。1月からアルバロ・アルベロア監督が就任したものの、2季連続無冠が決定した。
現役引退後、ポルトやチェルシー、インテルを率いたモウリーニョ氏は、10-11シーズンにR・マドリー監督に就任。初年度にコパ・デル・レイ制覇へと導き、11-12シーズンにはラ・リーガを制覇したものの、無冠に終わった12-13シーズン後に退任していた。
昨年9月からはベンフィカを率い、今季は23勝11分けの無敗でリーグ戦を終えた。しかし、勝ち点は80にとどまり、同88(28勝4分け2敗)のポルトに届かずにリーグ戦3位に終わっていた。
R・マドリーは今季からチームを率いたシャビ・アロンソ監督が、わずか232日で退任。1月からアルバロ・アルベロア監督が就任したものの、2季連続無冠が決定した。