障害の有る無しにかかわらず、一緒の環境で多様性について学ぶ「インクルーシブ教育」が広がりを見せています。

大村市の中学生が運動会で「車いす走」に挑戦しました。

スポーツ用の車いすで、グラウンドを駆け抜けます。

17日に大村市の玖島中学校で行われた運動会では、生徒らが「車いす走」に挑戦しました。

（生徒）

「実際にやってみると、想像以上に難しくて3位でした。(車いすの)難しさとか、楽しさを知ることができて良かった」

（車いすを使っている生徒）

「車いすについて知ってもらえることが、すごくうれしくて(同じ競技で)みんなと競い合えるところが楽しかった」

車いすは、日本財団パラスポーツサポートセンターがおととし、大村市に寄贈したもので、障害の有る無しにかかわらず、子どもたちに競技を楽しみ、多様性を学んでもらう狙いです。

（日本財団パラスポーツサポートセンター 太田原 秀仁さん）

「いろんな意見を聞き上げる中で、工夫を通して、誰もが楽しめるような社会を実現できるのでないか、ということを感じてほしい」

運動会までに、3回ほど練習を重ねたという生徒たち。

車いすを操作する難しさなど、多くの気づきを得て、福祉や多様性について学びを深めたようです。