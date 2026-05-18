SixTONES、デビュー6周年を記念し6月に『CDTVライブ！ライブ！』でマンスリーライブ
6月1日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲を発表された。
【写真】ブラックコーデに金髪が映える！ SixTONES・ジェシー撮り下ろしカット
音楽番組史上初となるアーティストが１ヵ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」を、5月のSEKAI NO OWARIに続き6月も開催。
6月に出演するのは、今年デビュー6周年を迎えたSixTONES。1週目の6月1日はデビュー曲「Imitation Rain」やヒット曲「ABARERO」「Good Luck！」「こっから」を披露して、赤坂のライブハウスを盛り上げる。
西野カナ feat. NiziUは、一日の始まりを後押しするエールソング「LOVE BEAT」、櫻坂46は「Lonesome rabbit」、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1・INIから特別に結成されたユニットJI BLUEは、日本代表へ向けた応援ソング「景色」、CUTIE STREETは大人気テレビアニメのエンディングテーマ「キュートなキューたい」、Aぇ! groupはグループで初主演を務める映画の主題歌「でこぼこライフ」をそれぞれフルサイズテレビ初披露。
1年以上振りの出演となるAIは自身の真骨頂であるR＆Bバラードの「It’s You」をフルサイズでパフォーマンス。さらに、Girls2はグループ単独で番組初登場。歌唱曲は後日発表される。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
AI「It’s You」
Aぇ! group「でこぼこライフ」
Girls2
CUTIE STREET「キュートなキューたい」
櫻坂46「Lonesome rabbit」
JI BLUE「景色」
西野カナ feat. NiziU「LOVE BEAT」
【マンスリーライブ】第1週（※楽曲名50音順）
SixTONES「ABARERO」「Imitation Rain」「Good Luck！」「こっから」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて6月1日19時放送。
【写真】ブラックコーデに金髪が映える！ SixTONES・ジェシー撮り下ろしカット
音楽番組史上初となるアーティストが１ヵ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」を、5月のSEKAI NO OWARIに続き6月も開催。
6月に出演するのは、今年デビュー6周年を迎えたSixTONES。1週目の6月1日はデビュー曲「Imitation Rain」やヒット曲「ABARERO」「Good Luck！」「こっから」を披露して、赤坂のライブハウスを盛り上げる。
1年以上振りの出演となるAIは自身の真骨頂であるR＆Bバラードの「It’s You」をフルサイズでパフォーマンス。さらに、Girls2はグループ単独で番組初登場。歌唱曲は後日発表される。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
AI「It’s You」
Aぇ! group「でこぼこライフ」
Girls2
CUTIE STREET「キュートなキューたい」
櫻坂46「Lonesome rabbit」
JI BLUE「景色」
西野カナ feat. NiziU「LOVE BEAT」
【マンスリーライブ】第1週（※楽曲名50音順）
SixTONES「ABARERO」「Imitation Rain」「Good Luck！」「こっから」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて6月1日19時放送。